Europa Press Sevilla, 20 OCT 2026 - 10:44h.

El jugador y el Betis, de la mano en contra de los comentarios homófobos del youtuber

'Los Javis' querían a Héctor Bellerín como protagonista de 'Bola Negra'

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El jugador del Real Betis Héctor Bellerín ha interpuesto una querella contra el youtuber y creador de contenidos Iñaki Angulo tras las manifestaciones "de contenido homófobo" realizadas por el comunicador sobre la figura del futbolista durante la emisión de uno de sus directos, en las que llegó a tildarlo de "maricón encubierto".

Según ha podido conocer Europa Press, la querella le imputa un delito de odio en concurso ideal con un delito de injurias graves hechas con publicidad y ha sido interpuesta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Los hechos se produjeron durante una retransmisión en directo en YouTube en la que Angulo analizaba el partido disputado entre el Real Betis y el Real Madrid el pasado 4 de septiembre, en el que Bellerín tuvo que enfrentarse al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior.

En ese contexto, el creador de contenido hizo referencia a la apariencia y los gustos personales del futbolista, aludiendo a que "se pinta las uñas" y "solo lee libros de mujeres", para posteriormente proferir insultos de carácter homófobo.

El Betis también denuncia

Además, el club verdiblanco ha presentado una denuncia ante la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte por este mismo episodio.

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El club sevillano, sujeto como el futbolista al ámbito de aplicación de la Ley 19/2007, de 11 de julio, detalla en su escrito que el artículo 23.1 c) de esta norma tipifica como infracción muy grave "la difusión por medios técnicos, materiales, informáticos o tecnológicos vinculados a información o actividades deportivas de contenidos que promuevan o den soporte a la violencia, o que inciten, fomenten o ayuden a los comportamientos violentos o terroristas, racistas, xenófobos o intolerantes por razones de religión, ideología, orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social, o que supongan un acto de manifiesto desprecio a los participantes en la competición o en el espectáculo deportivo o a las víctimas del terrorismo y a sus familiares".

Al detalle, la denuncia subraya que el precepto atribuye la condición de posible infractor a "cualesquiera sujetos", sin exigir que el autor tenga licencia federativa, pertenezca a una entidad deportiva o participe en la organización de la competición.

La entidad verdiblanca precisa que, sin perjuicio de la calificación definitiva que se haga en el expediente, el artículo 24 de la ley contempla para las infracciones muy graves multas de entre 60.000,01 y 650.000 euros.

Además, cuando el responsable sea una persona física, podrán imponerse sanciones accesorias, como la prohibición de acceso a recintos deportivos.

Por todo ello, el Real Betis ha solicitado a la Comisión Antiviolencia que analice y valore las manifestaciones de Iñaki Angulo y que, si aprecia indicios suficientes de infracción, impulse o proponga, según corresponda competencialmente, la incoación del expediente sancionador.

Cabe recordar que la Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigacion contra el youtuber tras la denuncia presentada por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, a la que se han adherido posteriormente cerca de un centenar de personas, que investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.