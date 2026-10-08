Fran Duarte Madrid, 08 OCT 2026 - 10:46h.

Algunos deportistas como Héctor Bellerín han mostrado su pésame por la muerte de Maricarmen y han reflexionado sobre su lucha por la vivienda

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La muerte de Maricarmen ha sacudido a todo el país después de las protestas por una vivienda digna motivadas por su desahucio. La mujer de 87 años fue expulsada de su vivienda el pasado 23 de septiembre en Madrid y falleció ayer después de dos semanas hospitalizada sin haber podido regresar a la que fue su vivienda durante más de 70 años. Una noticia que también ha trascendido entre los deportistas y algunos como Héctor Bellerín, Borja Iglesias o Ana Peleteiro han reaccionado al trágico suceso.

El delantero del Celta de Vigo publicó un post con una foto de Maricarmen, la fecha de su muerte y un entrecomillado con el lema que ha provocado las protestas por la situación de la vivienda en este país. “Luchad por lo que es vuestro”, reza la publicación compartida por Borja. Una foto que también ha compartido otro excompañero del panda, Aitor Ruibal, y también la pareja de Borja, María Valero. Algo similar a lo que ha hecho Ana Peleteiro, que también ha reposteado una fotografía de Maricarmen en su casa una hora antes de la hora fijada para su desahucio en la que aparece llorando instantes antes de que la echasen de su casa.

Héctor Bellerín, muy contundente tras la muerte de Maricarmen

Por otro lado, Héctor Bellerín ha ido un poco más allá y reflexionado sobre este desahucio y cómo ha podido afectar a la salud de Maricarmen. “La salud mental es salud física, siento mucho que esta mujer haya tenido que vivir en sus últimos días, meses, años, esta violencia física e institucional”, comparte el futbolista del Real Betis. “Me alegro de que le haya dado tiempo a ver lo significativo de su lucha”. Una reflexión que hace sobre un post de otra usuaria que comentaba que su abuela, y la de tantos otros, empeoró cuando fue hospitalizada y que donde mejor están las personas mayores es en sus casas “tranquilas y en paz”. El lateral ha republicado también la misma fotografía que su compañero y amigo Borja Iglesias, además de un vídeo de la propia Maricarmen en octubre de 2025 hablando de su lucha.

Por último, Bellerín ha compartido un texto muy contundente de Isabel Serrano sobre el fallecimiento de Maricarmen que reza así:

“Han matado a Maricarmen. No ha muerto.

La empezaron a matar hace ocho años,

cuando comenzaron a amenazarla para que abandonara su casa.

Su casa.

La casa en la que vivió durante 70 años.

La casa en la que murió su padre.

En la que murió su madre.

La siguieron matando cuando entró la policía rompiendo la puerta,

arrancándole su hogar con 87 años.

Carroña. Verdugos. Los que la echaron y los que lo aplaudieron.

Le quitaron su casa, pero no pudieron quitarle su dignidad y la valentía de todo un país que hizo suya su lucha.

Maricarmen sostuvo en sus manos arrugadas la fuerza de todo un país.

Maricarmen no ha muerto. La han matado.

Que su nombre no se olvide.

Que su lucha tampoco.”