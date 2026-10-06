Agencia EFE Redacción Sevilla 06 OCT 2026 - 11:38h.

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte presentó la denuncia hace un mes

'Los Javis' querían a Héctor Bellerín como protagonista de 'Bola Negra'

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La Fiscalía Provincial de Madrid ha incoado diligencias de investigación contra el 'youtuber' y creador de contenidos Iñaki Angulo a raíz de unas manifestaciones de carácter homófobo sobre el futbolista del Real Betis Héctor Bellerín.

Según informaron a EFE fuentes fiscales, la denuncia fue presentada hace un mes por la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte y a la que se adhirieron posteriormente cerca de un centenar de personas después de que Angulo, en una de sus emisiones en directo en YouTube profiriese comentarios homófobos contra Bellerín durante el partido que su equipo disputaba contra el Real Madrid.

Según la denuncia, en ese directo, Angulo hizo referencia a los supuestos gustos de Bellerín como pintarse las uñas, lo que le llevó a calificarle de "maricón (sic) encubierto".

La Fiscalía investiga la posible comisión de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas.

La lucha de Héctor Bellerín contra la homofobia en el fútbol

Aunque Héctor Bellerín no es homosexual y no quiere erigirse como representante del colectivo, sí es cierto que en los últimos tiempos se ha destacado en su lucha contra la homofobia en el deporte y en el fútbol de élite en general, aunando sensibilidades con sus compañeros Borja Iglesias y Aitor Ruibal.

Como ejemplo, algunas de sus palabras de los últimos años sobre este asunto. "Esto me lo preguntan muchísimo. Yo no he conocido a nadie y una vez hablé con un antropólogo y me explicó que, cuando los jugadores que no se consideran hetersoexuales van pasando categorías, se van marchando porque son espacios que no son seguros para ellos”, explicó el pasado mes de junio en el programa de Marc Giró cuando fue cuestionado sobre si había homosexuales en el fútbol.

Hace cinco años, en Inglaterra, Bellerín también trató el tema en una entrevista a The Times. "Es imposible que un futbolista se declare homosexual. Algunos aficionados no están preparados. En el rugby los hinchas lo acabaron respetando, pero la cultura del fútbol es diferente. Revelar que eres homosexual puede ser muy desagradable", explicaba el entonces jugador del Arsenal.