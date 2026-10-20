Pablo Sánchez 20 OCT 2026 - 18:49h.

Por qué el Barcelona juega hoy ante el PSG con una camiseta del año pasado

Varios jugadores ya han visto amarillas en las dos primeras jornadas

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La Champions encara este martes la disputa de su tercera jornada de la Fase Liga, una semana que viene cargada de partidazos donde comienzan a dedicirse cosas relevantes. Después de dos partidos, algunos equipos ya empiezan a mirar cómo gestionar sus respectivas plantillas teniendo en cuenta la acumulación de minutos y posibles molestias, lesiones o sanciones. En este último apartado la máximo competición continental de clubes ha sufrido un cambio importante.

La regla de las tarjetas y las sanciones ha sufrido una importante modificación. A partir de este año el reglamento dice que un jugador tendrá que cumplir sanción por acumulación de tarjetas cuando vea cuatro amarillas y no tres como el pasado curso. Esto permite a los equipos tener más margen de juego con algunos jugadores cuando vayan recibiendo amonestaciones.

Las tarjetas y los equipos españoles

En base a esta nueva norma, los equipos de Champions respiran con algo más de tranquilidad cuando una de sus estrellas es amonestada. En el caso de los equipos españoles, pueden estar tranquilos a estas alturas. Después de dos jornadas disputadas, ningún jugador de un equipo español ha visto dos amarillas. Sí son varios los que están amonestados, siendo el Betis el equipo que más cartulinas ha recibido.

En el Barcelona, sin ir más lejos, solo ha sido amonestado Dani Olmo ante el Feyenoord. El Real Madrid, por ejemplo, solo acumula las tarjetas de Huijsen frente al Inter y de Carreras ante la Roma. El Atlético tampoco está pecando de recibir futuras sanciones. Pubill ante el Liverpool y Le Normand ante el Manchester United han sido los únicos amonestados.

El Villarreal y el Betis se llevan la palma por el momento. El cuadro groguet suma las amarillas de Pau Navarro, Sergi Cardona y Mouriño frente al Borussia Dortmund y de Mikautadze y Saliba frente al Nápoles. En el caso del Betis, han visto amarillas Natan, Facundo Bernal y Marc Roca en Francia contra el Lille y Deossa, Ángel, Ceballos y Abde contra el Oporto en La Cartuja.