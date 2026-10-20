Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 14:45h.

Aitor Ruibal regresa a una convocatoria cinco meses después, mientras que Losada y Manu González son los descartes de Pellegrini

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El Real Betis ha ofrecido la convocatoria de Manuel Pellegrini para el duelo de este miércoles contra el Feyenoord. El conjunto verdiblanco busca dar un paso de gigante y acariciar de manera virtual su clasificación para las rondas eliminatorias de la Champions League. Lo hace con la gran novedad de Aitor Ruibal, que regresa a una lista de citados cinco meses después, aunque por contra no podrá contar con Cucho Hernández, recién lesionado, ni Junior Firpo. El entrenador chileno ha descartado a Iker Losada y tampoco acudirá el canterano Manu González.

Llegan los de Pellegrini ante los suyos después de derrotar a domicilio al Lille francés y en casa al Oporto portugués, por lo que los tres puntos significarían un paso de gigante en las aspiraciones europeas verdiblancas, aunque tendrán enfrente a un duro rival, el líder de la liga neerlandesa, que llega tras derrotar al Como italiano después de perder por 5-1 ante el Barcelona.

También ante los culés cayó el Betis en la pasada jornada liguera, aunque los de Pellegrini, más allá de las polémicas arbitrales, desplegaron argumentos futbolísticos de peso como para afrontar el duelo europeo con el aval del juego y de una irrenunciable apuesta por la pelota y el juego. Estas son también las cartas del equipo de la Holanda Meridional, dirigido por el exbarcelonista Giovanni van Bronckhorst, líder de la liga de su país con siete victorias y dos empates en nueve jornadas y que alterna su capacidad ofensiva ante los espacios del rival con las concesiones en defensa.

Los nombres propios del cuadro de Rótterdam son, sobre todo, el centrocampista Luciano Valente como eje del juego de los de Van Bronckhorst, además del español Nacho Ferri y el extremo internacional argelino Anis Hadj Moussa como principal baza desequilibrante del juego de ataque neerlandés.

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Al menos cinco cambios en el once del Betis

Por ello, el cuadro de Pellegrini no deberá desatender las labores defensivas y no conceder espacios ni jugadas laterales o balones parados que tanto les penalizan para, desde la intensidad y concentración en las marcas, dejar el despliegue creativo de sus futbolistas de arriba.

Con la sensible baja del delantero colombiano Cucho Hernández, sustituido en la última media hora del duelo ante los culés por una lesión en el sóleo que lo mantendrá fuera las próximas semanas, Pellegrini saldrá en punta con el irlandés Troy Parrott, conocedor como pocos del rival por haber llegado del AZ Alkmaar con el aval de los 31 goles que lo convirtieron en máximo goleador de la Eredivisie.

Se da la circunstancia de que Troy Parrott marcó tres goles en los cinco partidos de la Eredivisie que disputó contra el Feyenoord durante sus tres años en el AZ Alkmaar, pero nunca salió victorioso (un empate y cuatro derrotas). Junto a él, el chileno podría volver a contar con pesos pesados a los que dio descanso en Liga como Marc Bartra, Marc Roca, Isco Alarcón o el brasileño Antony dos Santos, aunque también le podría dar continuidad al argentino Giovani Lo Celso tras su destacada actuación ante el Barcelona, con opciones como las del colombiano Nelson Deossa.

Uno de los factores que Manuel Pellegrini podría tener en consideración en la confección de su once será la continuidad en el mediocentro de Facundo Bernal habida cuenta de que su expulsión le acarreará una sanción que le impedirá jugar en Liga un mínimo de un partido, el del próximo domingo ante el Celta en Balaídos.