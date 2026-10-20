Álvaro Borrego 20 OCT 2026 - 13:39h.

El entrenador lanzó un capote al colectivo arbitral y no cree "que haya una premeditación de ir contra otros equipos"

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Manuel Pellegrini ha querido dar carpetazo a la polémica surgida a raíz de las decisiones de De Burgos Bengoetxea en el Real Betis - FC Barcelona, que a su juicio atentaron claramente con los intereses de su equipo, aunque no sin antes ofrecer una versión más sosegada de lo sucedido, ya sin el calentón del postpartido. El técnico, sabio como pocos en estos lares, quiso lanzar un capote al colectivo arbitral y rebajar toda la impotencia vertida contra ellos en las últimas horas.

Se le ha pasado el enfado: "Son temas que hablo con los jugadores. Las 24 horas siguientes son para disfrutar si es una victoria y para pasar la amargura cuando una pierda. El partido terminó, lo que sucedió ya sucedió, ahora estamos pensando solamente en el partido de Champions y no en lo que pasó en LaLiga".

¿Ha empeorado el VAR el fútbol? "El VAR nunca deja de ser una ayuda. La posibilidad de revisar una acción por segunda vez... lo que digo es que la autoridad debe tenerla el árbitro y nunca el VAR, pero mantengo mi convicción de que el VAR ayuda muchísimo a minimizar errores".

El enfado de los béticos contra el árbitro: "La hinchada es pasional y va a estar en cualquier cosa que le afecte a su equipo. Todas las hinchadas van a estar contra el árbitro cuando consideren que se le perjudique. Personalmente no creo que haya ninguna intención de los árbitros de ayudar más a uno que otro. Yo creo que Barcelona y Madrid tienen una presión muy alta, seguramente por la gente que lleva a los estadios, por la prensa y por todos... No tengo ninguna duda de la honestidad de los árbitros. Hay muchas cosas que mejorar pero no creo que haya una premeditación de ir contra otros equipos. A unos les puede afectar más la presión, pero no creo que haya nada premeditado".

La versión del CTA en el programa 'Tiempo de revisión': "No sabía que existía el programa. Una cosa es la prensa y cuanto más audiencia tiene mejor, pero otra es la realidad del fútbol. No creo que tenga gran influencia ni importancia. Las palabras que uno dice las medirán cada uno con la objetividad que crean tener. No es algo en lo que esté pensando".