Joaquín Anduro 19 OCT 2026 - 00:28h.

Mourinho alaba a Yan Diomande y Fede Valverde

El gesto de Mourinho con Arda Güler tras su cambio frente al Sevilla

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La rueda de prensa de José Mourinho tras la victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla ha dado mucho que hablar más allá de su respuesta a Luis García Plaza insistiendo en que no vio una buena imagen de la posible expulsión de Arda Güler o su recado al Barcelona. El portugués también habló de los cambios en su alineación con un partidazo de Yan Diomande, al que elogió, y un Fede Valverde que, como capitán, tiene que jugar de lo que le toque.

José Mourinho, tras el Real Madrid-Sevilla

Valoración del partido: "Es un buen partido del Real Madrid. globalmente y con muchísimos jugadores que han estado individualmente a un nivel alto. Partido que controlamos del primer al último minuto. Hemos hecho goles de calidad, hemos tenido un porcentaje alto de posesión, que es una cosa que no siempre te da una imagen real del partido pero hoy me parece que justifica claramente el partido que hemos tenido contra un equipo que nosotros hemos respetado. Pienso que es una victoria, yo diría, bonita porque no es solo ganar, que es lo más importante, es ganar bien, jugar bien y tener muchísimas sensaciones positivas".

Cambios de Mourinho con Arda Güler, Valverde y Endrick y equipo que convence para el Clásico tras la Champions con Vinicius: "Tú has tocado en el punto, está la Champions para jugar. En este momento es en el único partido que pensamos. No voy a perder un minuto hasta el miércoles a las 23h. pensando en el adversario del campeonato del domingo. He cambiado algunas cosas pero manteniendo una cierta lógica. Había señales en partes de otros partidos que nos daban la indicación de que la cosa podría funcionar bien. Ahora decía a Real Madrid TV que la meritocracia es abstracta porque no hay modo de cuantificar cuáles son los 11 jugadores que merecen más. Hay mucha gente que merece jugar y quedó en el banquillo hoy y que no ha salido del banquillo y que merece jugar. Imagínate el tío que hace el gol de la victoria en Roma y ni un minuto jugó. Pero las cosas funcionaron bien, hemos tenido más balón, más control de juego. Hemos creado muchísimo, hemos hecho llegar el balón muchísimas veces a nuestros jugadores de banda. Creo que ha sido un muy buen partido".

Posición de Fede Valverde: "Yo el otro día, mitad en broma y mitad en serio decía que, si teníamos cuatro Fedes, uno jugaría d lateral, otro en el centro del campo, en banda derecha, de '10'... porque este es Fede Valverde, de los jugadores más multifuncionales del mundo del fútbol. Puede jugar de todo y de todo con un nivel altísimo. Hoy ha hecho un partido de un grandísimo nivel. No es fácil para un entrenador dejar dos laterales derechos de calidad, dos jugadores buenos pero mi sensación era que detrás de un Endrick de pierna izquierda que va por dentro y es segundo atacante, pensé que me vendría bien un lateral derecho con profundidad, piernas para llegar ,calidad para jugar también... y Fede lo ha hecho muy bien. Pero no le convenzo de nada ni le tengo que convencer ni él tiene que estar convencido. Es el capitán del Real Madrid y, si tiene que jugar de portero, guantes y puerta".

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Partido de Yan Diomande para desquitarse de su precio: "Tiene mucho que mejorar, tiene mucho para mejorar. Es joven, es todavía naif, es todavía un producto no acabado. En el Real Madrid, el nivel de exigencia se muy alto. Como tú has dicho, y es un poco lo que la gente piensa, no juega con el '25', juega con el 125 o 130 que han pagado. Tiene mucho que mejorar pero ha hecho un gran partido, está creciendo. En Roma también lo hizo muy bien. Tiene que mejorar la definición porque llega muchas veces a zona de peligro y todavía le cuesta relajarse en el último segundo, levantar la cabeza, mirar la posición de sus compañeros, asistir mejor... pero llegará. También recuerdo cuando Vinicius llegó y, en dos o tres años, Vinicius era jugador de primerísimo nivel".

Encaje a Vinicius para cuando regrese: "No me gusta hacerlo pero lo hago porque es una situación casi inevitable. Juega el miércoles, juega titular la Champions. Es un modo de mantenerse motivado y de no estar solamente entrenando sin jugar y que lo haga bien contra el Leipzig. Está fresco, trabajó mucho al no jugar desde el punto de vista físico y que las cosas le salgan como él se merece y nosotros necesitamos porque el Leipzig no es el que ha perdido mal ayer en Múnich, es otra cosa".