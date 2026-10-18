El Santiago Bernabéu pide la dimisión de Javier Tebas y este responde

Alberto Cercós García 18 OCT 2026 - 23:12h.

La afición del Real Madrid ha alzado la voz contra Javier Tebas, y el presidente de LaLiga ya ha contestado

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La relación de Javier Tebas con el Real Madrid no está atravesando por su mejor momento. El presidente de LaLiga ha sido señalado en más de una ocasión tanto por la afición blanca como por las altas esferas de la entidad madrileña. Una de las razones tiene que ver claramente con el caso Negreira, y en ese sentido el cruce de declaraciones entre ambas partes es la tónica de los últimos meses. Tampoco ayuda en clave Madrid las diferentes decisiones arbitrales que reciben, decisiones que según todo el entorno blanco son injustas. Una combinación que la afición del Bernabéu no perdona.

Tanto es así que durante el partido entre el Madrid y el Sevilla, una parte de la grada mostró sin tapujos una pancarta que enviaba un claro mensaje a Tebas. "No es fútbol, son Tebas y Negreira", dictaba dicha pancarta. La postura de la afición del Madrid es clara: quieren la dimisión del presidente de LaLiga cuanto antes. Sin embargo, y con esa dimisión muy lejos de la realidad, Tebas ha respondido de manera contundente.

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Javier Tebas contesta a la afición del Real Madrid

"Hay algo especialmente grave: poner a personas concretas en la diana. En mi post del 16 de octubre ya recordé aquella frase: «Te pondré en contra a toda la afición del Real Madrid y no podrás ir por la calle». Lo ocurrido este 18 de octubre refuerza mi denuncia sobre ese intento de convertir las discrepancias con sus dirigentes en hostilidad de la afición contra una persona. Señalar, desacreditar y alimentar esa hostilidad es una enorme irresponsabilidad. Los dirigentes tienen la obligación de comprender las consecuencias de los mensajes que promueven y amplifican. Y otro ejemplo: su publicación del 17 de octubre sobre «la prensa internacional». Las informaciones de Reuters, BBC o L’Équipe... que el propio Madrid reproduce cuentan que quien la pide es el Real Madrid. Convertir la cobertura de su exigencia en respaldo a esa exigencia es manipular. Basta leer su propia publicación para comprobarlo, como señalé en otro post", dice Tebas en 'X'.

Y añade: "La dirección del Real Madrid se ha instalado en la manipulación y la falsedad, también en sus comunicados y publicaciones oficiales. Alimentan el agravio, repiten las acusaciones, ponen personas en la diana y después se presentan como víctimas cuando se denuncia el procedimiento. Pueden seguir pidiendo mi dimisión. Las preguntas sobre sus fuentes, sus acusaciones y los horarios siguen pendientes desde el 16 de octubre".