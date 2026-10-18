Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 23:07h.

Así jugaron los hombres de José Mourinho

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El Real Madrid consiguió una goleada por 4-1 en su partido ante el Sevilla con una exhibición de Yan Diomande para coronarse en el Santiago Bernabéu. El marfileño colaboró de forma activa en el golazo de Arda Güler y el doblete de Kylian Mbappé (uno de ellos, con jugadón) y marcó él mismo con una maravilla en el tramo final.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 9 de LALIGA EA Sports.

Thibaut Courtois [7]: Actuó cuando le tocó en momentos clave que permitieron que el Real Madrid mantuviera la ventaja en el marcador, pese a no poder irse con la portería a cero.

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Fede Valverde [7]: Una de las novedades de Mourinho fue colocar al uruguayo de nuevo en el lateral derecho y este respondió con una completa actuación defensiva cerrando por su costado a un jugador del desequilibrio de Rubén Vargas. Rozó el gol en un disparo que rebotó en Mbappé.

Ibrahima Konaté [7]: Mucha seguridad del francés, en uno de los mejores encuentros desde que llegara al Real Madrid el pasado verano. Se entendió muy bien con Huijsen.

Dean Huijsen [7]: Partidazo del internacional español, adelantándose en todo momento tanto a Robbie Ure como a Stassin cuando sus compañeros les buscaban en largo. Gran trabajo con la pelota en los pies.

Marc Cucurella [8]: El lateral mejoró las prestaciones de lo que había mostrado en sus primeros partidos con la camiseta del Real Madrid con una gran actuación atrás y con presencia de apoyo arriba.

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Aurélien Tchouaméni [7]: No le benefició nada el hecho de tener a Arda Güler al lado al prestarle menos ayudas defensivas pero fue creciendo con el paso de los minutos y dejó una buena segunda parte.

Arda Güler [8]: Jugó más retrasado en el centro del campo y fue el primer hombre a la hora de sacar la pelota desde atrás a pesar de que sus compañeros no siempre le apoyaron. Abrió el marcador con un golazo por la escuadra de Vlachodimos poco después de jugarse la expulsión.

Endrick [5]: Entró por la banda derecha el brasileño y le puso mucho ímpetu pero no siempre terminó de acertar en la decisión correcta mirando hacia portería rival. Pese a todo, cumplió.

Jude Bellingham [7]: El inglés colaboró en el triunfo triangulando en zonas de ataque, destacando su taconazo a Mbappé como asistencia para el 2-0 del Real Madrid.

Yan Diomande [10]: La primera gran noche del marfileño en el Real Madrid. Junto a su desequilibrio, participó en los cuatro goles asistiendo en el primero a Arda Güler, dando el penúltimo pase en el de Mbappé, con el pase filtrado al galo en el penalti del tercero y con un trallazo a la escuadra para coronarse él mismo con el cuarto.

Kylian Mbappé [8]: Dos goles del ariete para reivindicarse en el Santiago Bernabéu, sobre todo con la maravilla del 2-0. Tuvo las lagunas de la pérdida que costó el tanto de Manu Bueno para el Sevilla y que le faltó conectar más en el área.

Sustituciones de José Mourinho en el Real Madrid-Sevilla

Brahim Díaz [5]: El malagueño tuvo media hora de juego en la que se entendió bien con sus compañeros de ataque en el Real Madrid, aunque con poca verticalidad.

Bernardo Silva [7]: Buenos minutos del portugués demostrando que pocos como él saben mover la pelota sobre el terreno de juego, colaborando al paso de los minutos manteniendo la ventaja.

Eduardo Camavinga [6]: Entró para terminar de cerrar el partido y el Sevilla apenas inquietó la meta de Courtois desde que lo hizo.

Éder Militao [-]: El brasileño pudo regresar a los terrenos de juego al final tras su última grave lesión de rodilla.

Carlos Espí [-]: Salió con poco tiempo ya en el partido.