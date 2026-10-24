Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 21:48h.

La posición de Fede Valverde marca todo en el Real Madrid

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El Real Madrid, aunque pueda parecer una exageración en octubre, se juega gran parte de sus opciones de conquistar LALIGA EA Sports en el Clásico de este domingo ante el Barça en el que José Mourinho tiene varias dudas en su once titular. El choque en el Camp Nou es una prueba para que el portugués mande varios mensajes importantes de cara a la plantilla con la posición de Fede Valverde y hasta ocho futbolistas que pelean por ocupar los cinco puestos que aún están en el aire.

Thibaut Courtois formará en portería con Ibrahima Konaté en uno de los huecos del eje de una defensa que contará con Marc Cucurella por el costado izquierdo. Aurélien Tchouaméni tiene sitio asegurado en el centro del campo con Jude Bellingham formando de enganche y Kylian Mbappé en punta de ataque mientras Mou deshoja la margarita de los acompañantes de estos seis jugadores.

Ya desde la zaga, Dean Huijsen y Antonio Rüdiger pugnan por acompañar a Konaté en el otro puesto de central buscando la finura y salida de balón del malagueño o la mayor contundencia del alemán. Denzel Dumfries y Trent Alexander-Arnold cuentan también con opciones de ser titulares en el Real Madrid en el Clásico... siempre que Fede Valverde no participe de nuevo como lateral derecho.

El uruguayo, a su pesar a tenor de propias declaraciones dejando claro que no quería jugar ahí, ha funcionado en estos últimos choques jugando por el lado diestro de la defensa aunque, dada la verticalidad de hombres como Gordon o Adeyemi junto a la aportación de los laterales, Mourinho podría colocarle por la derecha como atacante reforzando así la zona. De jugar más adelantado, esto provocaría que tres futbolistas peleasen por las dos últimas posiciones de la alineación madridista ya que, de jugar como lateral, serían titulares los tres.

Arda Güler, Yan Diomande y Eduardo Camavinga pueden ser de la partida en casa del Barça dependiendo de lo que busque Mourinho a la hora de su forma de salir al envite del Camp Nou. En caso de buscar más solidez y aguantar sin que se rompan las líneas en defensa, el francés jugaría junto a su compatriota Tchouaméni en la medular tal y como se ha rumoreado durante la semana.

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Arda Güler y Yan Diomande batallarían en ese caso por el puesto por la banda izquierda que ha dejado libre la sanción a Vinicius y el marfileño partiría como favorito por ser su posición natural. Lo cierto es que tanto el mediapunta otomano como el ex del Leipzig han sido de los mejores del Real Madrid en los últimos choques y parece complicada su suplencia por lo que, en teoría, los dos deberían jugar de inicio con Camavinga jugándose el sitio con Alexander-Arnold y Dumfries dependiendo de la posición de Fede Valverde.

Alineación del Real Madrid en el Clásico

Once del Real Madrid: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries / Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen / Antonio Rüdiger, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler / Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, Yan Diomande / Eduardo Camavinga; Kylian Mbappé.