Joaquín Anduro 25 OCT 2026 - 00:01h.

Simeone confía en que Julián Álvarez volverá a ser el mismo

Julián Álvarez pide perdón emocionado por querer salir del Atlético de Madrid: "Yo también me hubiera enojado"

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El Atlético de Madrid mirará al Clásico con tranquilidad después del triunfo por 1-0 ante el Deportivo en el Metropolitano para continuar con la racha en LALIGA EA Sports y con la portería a cero, lo que ha celebrado Diego Pablo Simeone en Movistar+. El Cholo, que ha reconocido que les costó mucho el partido y que pudieron empatar, se ha alegrado por el mensaje de Julián Álvarez pidiendo perdón tras un nuevo gol dejando claro que es algo que "no es fácil" y que estas declaraciones "las siente".

Diego Simeone, tras el Atlético-Dépor

Seis victorias consecutivas en LALIGA sabiendo competir: "La verdad es que veníamos de un esfuerzo importante en Champions y el primer tiempo nos costó. La Coruña nos complicó sin crear tantas situaciones de gol, sacándonos la pelota y no permitiéndonos jugar. La perdimos demasiado rápido cada vez que controlábamos y queríamos empezar. Nos fuimos del un primer tiempo donde no jugamos bien: no pudimos atacar, no defendimos presionando arriba para sacarle tiempo a ellos para que tengan la pelota. Entendíamos que dándole un poco más de fuerza por la derecha con Giuliano y adelantando a Kang In podíamos adelantar un poco más las líneas. Pero siempre digo que más allá del sistema, las formas, quién entra y quién no, son los jugadores los que terminar estando en un momento de energía alta o energía baja. La energía alta empezó a crecer en el segundo tiempo, fue totalmente distinto al primero. No me gustaba el 1-0, se veía que necesitábamos un gol más y por eso la entrada de Sorloth, sobre todo para potenciar el ataque y ver si podíamos ampliar el marcador. Tuvimos situaciones para hacer el segundo gol y entramos en ese pánico de los últimos cuatro o cinco minutos de los partidos cuando vos no podés ser superior en el resultado como se mostró. Te encuentras con un partido que pueden empatar como podíamos haber empatado en la última jugada del partido".

Julián Álvarez pide perdón: "Siempre soy muy respetuoso para la gente que pide perdón porque no es fácil pedir perdón. Si lo ha hecho me alegro mucho por él, seguramente él se sentirá muy en paz. Él mismo por declarar lo que declaró y porque cuando uno dice este tipo de declaraciones las siente. Desde el lado del jugador, contentísimo ya por el partido de Alemania, que fue muy bueno. Hoy estuvo de nuevo en el nivel superior que no estuvo acostumbrado gran parte de la temporada pasada. Lo necesitamos si el club quiere llegar al lugar donde los hinchas sueñan. Lo necesitamos a Julián Álvarez muy bien".

Cinco porterías a cero este año en LALIGA, ¿mejor ganar 4-1 o 1-0?: "Sinceramente, me gusta ganar como sea pero como a todos. Está claro que con el 4-1 te relajas y en el 1-0 es imposible relajarse. Me gustaría más ganar 4-1".

Preferencia para el Clásico: "En que ante el Levante podamos hacer un grandísimo partido. Que podamos llevar el partido ante el Levante a donde podamos hacerles daño y que lo único que tenemos que pensar es en el Atlético de Madrid. Nada más".

¿Verá Simeone el Clásico?: "Es un gran partido y seguro que lo miraremos, obvio".