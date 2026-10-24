Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 23:38h.

Oblak salvó al Atlético en la última jugada tras una actuación irregular del equipo

Julián Álvarez pide perdón emocionado por querer salir del Atlético de Madrid: "Yo también me hubiera enojado"

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El Atlético de Madrid ha tenido que sufrir hasta el final para llevarse el triunfo por 1-0 ante el Deportivo con una parada milagrosa de Jan Oblak sobre la línea a Kevin en la última jugada. El esloveno, tras el encuentro en Movistar+, lamentó que su equipo bajara el ritmo, algo que no se puede volver a repetir, y celebró un nuevo gol de Julián Álvarez mientras poco a poco recupera su mejor nivel.

Jan Oblak, tras el Atlético de Madrid-Deportivo

Sufrimiento del Atlético: "Nos ha costado mucho, no hemos estado del todo bien. En la primera parte, bastante mal. En la segunda, hemos mejorado y hemos subido el ritmo pero luego al final otra vez bajamos un poco y el Deportivo es un muy buen equipo y te pueden castigar. Hemos tenido un poco de suerte hoy y menos mal que no nos han castigado y nos llevamos los tres puntos".

El Atleti, muy atrás durante la primera parte: "Nos costaba mucho robar. No ha sido el plan de partido el esperar tanto. Nos ha costado mucho físicamente, parece como si no nos hubiéramos activado desde el inicio. Los partidos empiezan ahí y muchas veces se pierden en los primeros tiempos. Un problema que no hemos tenido antes, que en los últimos partidos salvo en Champions contra el Stuttgart creo que hemos mejorado pero hoy otra vez bajamos el ritmo y, en cuanto bajas, es imposible. Tienes que estar al 200% si quieres pelear algo".

Gol de Julián Álvarez por fin y mayor cariño de la grada: "Está claro que es muy importante que marque Julián y que marque cualquiera pero estoy feliz por él. Está dando el máximo de sí mismo, mucho esfuerzo, y estoy seguro que poco a poco se va a ganar a la gente otra vez porque es un gran jugador, ya lo ha demostrado y está de camino a demostrar otra vez lo que es capaz de hacer. Está claro que lo necesitamos en la mejor forma posible".

Qué prefiere Oblak en el Clásico: "Da completamente igual, LALIGA es tan larga que tenemos que pensar en nosotros porque no podemos perder puntos. Tenemos que ir ganando partidos, necesitamos puntos y al final ellos son dos grandes equipos que pelean por todo también. Nosotros, a pesar en nosotros, en ganar puntos y estar arriba y pelear hasta el final. Ojalá se pueda hacer".