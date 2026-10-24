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Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Deportivo en la jornada 10 de LALIGA EA SPORTS

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. Josu Izarra (LALIGA)
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El Atlético de Madrid y el Deportivo de A Coruña se enfrentan en el partido correspondiente a la décima jornada de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro en el que Diego Pablo Simeone saldrá con un once muy reconocible, aunque condicionado por las bajas y presionado por la disputa del partido europeo. Por su parte, el entrenador rival, Antonio Hidalgo, ha tenido menos problemas para confeccionar su alineación. Estos son los onces del partido:

En el Atlético de Madrid estarán Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Kang In, Barrios, Hjulmand, Lookman; Baena y Julián Álvarez.

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Por su parte, el Deportivo de A Coruña aún está por confirmar su alineación.

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