Lesión de Johnny Cardoso: parte médico y tiempo de baja con el Atlético de Madrid

Pablo Sánchez 22 OCT 2026 - 18:40h.

El motivo por el que Kang In Lee no jugó con el Atlético de Madrid en Stuttgart

Terminó tocado el partido frente al Stuttgart

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Simeone ha vuelto a recibir una mala noticia para el Atlético de Madrid en forma de lesión. Se trata de Johnny Cardoso. El mediocentro rojiblanco terminó tocado del muslo el partido del pasado martes frente al Stuttgart y las pruebas médicas a las que se ha sometido determinan que sufre una lesión muscular de bajo grado.

Cardoso llevará a cabo trabajo de gimnasio y sesiones de fisioterapia y la evolución de su lesión marcará su vuelta con el equipo.

El comunicado del Atlético

Este ha sido el comunicado emitido por el Atlético para informar de la lesión de Johnny Cardoso:

Johnny Cardoso sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo, que se produjo en el encuentro que este martes nos enfrentó al Stuttgart. Nuestro centrocampista se ha sometido a pruebas realizadas por los servicios médicos del club, que han confirmado la lesión. El '5' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición.