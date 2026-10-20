Julián Álvarez marcó el gol del empate y Hjulmand fue expulsado

Rivales del Atlético en Champions: calendario, fechas y horarios

Compartir







El Atlético de Madrid ha firmado un empate ante el VfB Stuttgart (1-1) en un duelo muy sufrido, en el que estuvo superado durante toda la segunda mitad. Oblak sostuvo al inicio al cuadro rojiblanco, que dio un paso al frente tras el paso por vestuarios. Julián Álvarez anotó el gol del empate, su primer tanto de la temporada, y Hjulmand fue expulsado con roja directa cuando aún quedaba media hora por delante.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en su visita al Stuttgart.

Oblak (8): si no es por el esloveno, el Atlético habría ido perdiendo por dos o tres goles a la media hora. Hizo tres intervenciones de muchísimo valor, pero no tenía margen de reacción en el 1-0 del Stuttgart. Mucho más tranquilo en el segundo tiempo.

Marcos Llorente (3): a los 30 segundos ya había regalado una ocasión clarísima al Stuttgart que luego salvó Oblak. De sus peores encuentros como rojiblanco, desacertado con balón y bastante superado en defensa.

Pubill (1): ya se había mostrado dubitativo e impreciso con balón cuando a los 36 minutos se hizo un lío morrocotudo en el área para acabar entregando el esférico a Leweling, que anotó el 1-0. Su peor partido como jugador del Atlético, de lejos, y quizá de los peores de su carrera. Incluso la expulsión de Hjulmand llegó precedida de una mala salida de posición suya. Acabó de lateral, donde también sufrió.

Hancko (5): de los pocos de la zaga que cumplió. Al menos no cometió errores atrás e incluso rozó el gol en ataque en a la salida de un córner.

Grimaldo (5): sufrió ante El Khannouss y compañía, aunque no fue de los más señalados. Al menos en ataque participó en el gol de Julián.

Giuliano Simeone (4): muy flojo con balón, incapaz de generar desde una banda derecha muy desacertada. A su favor hay que reseñar su trabajo incansable, con varias coberturas defensivas en inferioridad numérica de muchísimo mérito. El gol de Julián, por cierto, nace en un balón aéreo que gana de la nada en la medular. Sustituido en el 87'.

Pablo Barrios (5): una pérdida terrible al cuarto de hora que casi acaba en gol dentro de una primera mitad totalmente desacertada. Dio un paso al frente en la segunda, con más posesión, y Seimen impidió su gol con una buena internada. Sustituido en el 79'.

Hjulmand (4): de los pocos que con balón no estuvo mal en el primer tiempo, pero se cargó el partido en el segundo tras una dura entrada que le supuso la roja directa a los 63 minutos.

Baena (4): desaparecido en la primera mitad desde la banda izquierda. Más entonado en la segunda en una posición más centrada y bajando a recibir. Sustituido en el 68' tras la expulsión de Hjulmand.

Julián Álvarez (6): nulo en el primer tiempo, incapaz de estirar al equipo ni de encontrar compañeros que vistieran de su mismo color. Cambió la cara en el segundo, anotando el 1-1 con un remate de muchísimo mérito de primeras a pase de Lookman, a quien luego le devolvió una buena asistencia que el nigeriano desaprovechó. Sustituido en el 79'.

Jonathan David (4): sustituido al descanso. No estuvo fino con el balón y tampoco generó peligro en la portería contraria, aunque dentro del horror del primer tiempo rojiblanco no fue de los peores.

Sustituciones del Atlético de Madrid en Stuttgart

Lookman (6): sustituyó a Jonathan David al descanso y lo primero que hizo fue asistir a Julián para firmar el empate. Justo después tuvo el segundo, pero se mostró algo lento a la contra.

Johnny Cardoso (SC): entró al campo tras la roja a Hjulmand en el lugar de Baena 63'. Sólo tocó 11 veces la pelota.

Le Normand (5): entró en el 78' por Julián. Al menos no cometió ningún error flagrante, que ya es bastante conociendo sus antecedentes.

Obed Vargas (SC): sustituyó a Barrios en el 78' y sólo tocó tres veces la pelota.

Sorloth (SC): segunda vez esta temporada que tiene minutos el noruego. Entró en el 87' y al menos consiguió estirar al equipo en un par de acciones.