Pablo Sánchez 21 OCT 2026 - 18:12h.

Jota Jordi no compra la imagen de Julián Álvarez e insiste con el Barcelona: "Y yo jugando a esto"

Los movimientos en el mercado no cesan

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El mercado de fichajes está en constante movimiento. Pese a no estar abierta ninguna ventana, los clubes siguen negociando por jugadores libres, como es el caso del Getafe, o por alternativas de cara al futuro. En el horizonte hay un delantero que cada vez tiene más más novias en las grandes ligas. Hablamos de Nicolò Tresoldi, atacante del Brujas que está protagonizando un gran año. Muchos equipos pujan fuerte por él, entre ellos el Atlético de Madrid y el Barcelona.

Es el delantero de moda y por ello su valor de mercado no deja de crecer. Acumula nueve goles en once partidos -con un reconocido hat trick en Champions- y esos números no pasan desapercibidos. El Barcelona ya dejó caer su interés en el ariete y el Atlético también se ha encargado de hacer ver que no lo pierde de vista. Entre los múltiples interesados en su fichaje también aparece el Arsenal como un candidato fuerte.

Según cuenta The Sun, el Arsenal está dispuesto a lanzarse por el fichaje de Tresoldi. Las relaciones entre ambos clubes son bastante positivas y eso podría facilitar la negociación. Cabe recordar que el Brujas ya ha rechazado ofertas suculentas por él, entre ellas del propio Barcelona el pasado verano. Mientras tanto, los diferentes interesados no le pierden la pista ante cualquier novedad.

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El futuro de Julián Álvarez

La posibilidad de que Tresoldi recale en el Arsenal el próximo verano genera debate sobre el futuro de Julián Álvarez. El argentino sigue tratando de recuperar la confianza del entorno colchonero e incluso vio portería en Champions el pasado martes. En medio de la incertidumbre que genera su futuro en función de si se marcha o sigue, la irrupción del Arsenal por un delantero que estaba en la agenda del Atlético provoca aún más dudas. El conjunto londinense también anda tras Julián, aunque si consigue cerrar a Tresoldi terminará desechando esta opción.