Se confirman las malas sensaciones con Dani Olmo: qué lesión tiene y tiempo de baja

Alberto Cercós García 21 OCT 2026 - 14:51h.

Dani Olmo se pierde El Clásico y estará varias semanas fuera

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Las malas noticias se han confirmado para el FC Barcelona con Dani Olmo. El centrocampista azulgrana tuvo que retirarse lesionado durante el encuentro de Champions League ante el Paris Saint-Germain, disputado este martes en París, y las primeras sensaciones ya hacían temer que el problema podía ser importante. El futbolista sufrió un golpe en una acción con un rival que le obligó a abandonar el terreno de juego antes de tiempo. Su reacción encendió las alarmas: las caras de preocupación dieron paso a un momento especialmente delicado, con Olmo cerca de romper a llorar mientras asumía que podía enfrentarse a otra lesión en un momento importante de la temporada.

Las pruebas médicas han confirmado que el internacional español sufre una lesión en el músculo aductor de la pierna izquierda. Un contratiempo que supone un nuevo quebradero de cabeza para el Barça, que pierde a una pieza importante de su plantilla durante varias semanas. La previsión inicial apunta a aproximadamente un mes de baja, aunque su evolución marcará los plazos definitivos para regresar a los entrenamientos y ponerse de nuevo a disposición del cuerpo técnico. El club tendrá que gestionar su ausencia en un calendario exigente, con compromisos importantes tanto en LaLiga (el próximo domingo recibe en el Camp Nou al Real Madrid) como en la máxima competición europea. Las malas sensaciones que dejó su salida del campo, por tanto, han terminado encontrando confirmación en el diagnóstico médico.

El comunicado oficial del FC Barcelona sobre Dani Olmo

El FC Barcelona ha comunicado oficialmente la lesión del futbolista con el siguiente parte médico íntegro: «Las pruebas realizadas confirman que Dani Olmo padece una lesión en su músculo aductor izquierdo como consecuencia de un choque con un rival durante el partido contra el Paris Saint-Germain. Se espera que el jugador esté fuera aproximadamente un mes». De esta manera, se confirma el alcance del contratiempo que sufrió en París y comienza la cuenta atrás para su recuperación. El objetivo será que Olmo pueda volver en las mejores condiciones posibles, sin asumir riesgos innecesarios en su regreso a la competición.