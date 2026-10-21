Las lágrimas de Dani Olmo al retirarse lesionado ante el PSG que presagian lo peor

Alberto Cercós García 21 OCT 2026 - 12:26h.

Dani Olmo se lesionó en París y las sensaciones no son nada positivas

El "illo, Fabián" del PSG desata las reacciones en redes y la afición del Betis se suma a la campaña

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El FC Barcelona se llevó de París una derrota por 4-2 ante el PSG y un contratiempo que amenaza con complicarle todavía más las próximas semanas. Dani Olmo tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 27, cuando apenas se había cumplido media hora de un encuentro que terminó torciéndose para los azulgranas. El centrocampista sufrió un golpe en el muslo izquierdo en una acción con Vitinha y, después de apoyar mal, acabó tendido sobre el césped del Parque de los Príncipes. Se llevó inmediatamente las manos a la cara, con gestos de dolor que hicieron saltar las alarmas en el banquillo de Hansi Flick. Fermín López entró en su lugar, mientras el técnico alemán contemplaba con preocupación una escena que nadie quería ver a pocos días de una cita marcada en rojo.

La reacción de Dani Olmo en el banquillo

Lo más inquietante fue la imagen que dejó el internacional español al marcharse. Olmo abandonó el campo por su propio pie, pero con el rostro desencajado, tocándose la zona del aductor izquierdo y con una expresión que hablaba por sí sola. De las primeras caras de preocupación pasó a rozar las lágrimas, una reacción que alimentó los peores presagios sobre el alcance de la lesión. Las primeras exploraciones apuntan a un posible problema muscular en el aductor y la posibilidad de una rotura está sobre la mesa. Este miércoles se le están realizando pruebas médicas para determinar el diagnóstico definitivo y el tiempo de baja. Por ahora, lo único seguro es que está descartado para El Clásico. Si se confirma una rotura, podría estar varias semanas fuera de combate.

El calendario no da tregua al Barça. Este domingo 25 de octubre, los azulgranas reciben al Real Madrid en el Spotify Camp Nou, en un Clásico que Olmo se perderá. Después llegarán el duelo liguero contra el Alavés, el sábado 31 de octubre, y la visita del Aston Villa en Champions, el martes 3 de noviembre. El Atlético de Madrid espera el 8 de noviembre en otro compromiso de máxima exigencia. Un tramo en el que Flick necesita efectivos para mantener el pulso en las dos competiciones y en el que la posible ausencia prolongada de Olmo supondría un golpe importante para su creatividad y llegada al área.