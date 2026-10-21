Redacción ElDesmarque Madrid, 21 OCT 2026 - 11:26h.

El extenista de Mánacor le hizo un tour por las instalaciones de su academia al escocés

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Andy Murray ha compartido en su canal de YouTube un vídeo en el que pasa 24 horas con Rafa Nadal en la academia del tenista español, en Manacor. El encuentro, que coincidía con la celebración del décimo aniversario de las instalaciones y el Rafa Nadal Academy Slam, permite ver la buena relación que existe entre dos de los grandes rivales del tenis de la pasada década fuera de la pista. Nadal ejerció de anfitrión y preparó varios regalos, uno de ellos completamente inesperado para el escocés.

Los regalos de bienvenida de Rafa Nadal a Andy Murray y su primer recuerdo del español

Una de las primeras paradas del recorrido por la academia fue la habitación en la que se alojaría Murray. Maribel Nadal, hermana del extenista español, fue la encargada de acompañarlo y mostrarle los detalles que habían preparado para su llegada. Entre los regalos había un teléfono móvil de última generación, una botella de vino con la marca Nadal, una sudadera de Nike y una botella de aceite de oliva de Mallorca.

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El vídeo también recoge momentos de la visita por las instalaciones y conversaciones entre ambos, que se conocen desde que eran adolescentes y han compartido durante años la élite del circuito. Murray aprovechó para recordar cómo fue aquel primer encuentro con el español y la impresión que le causó cuando todavía eran jóvenes promesas.

"Probablemente conocí a Rafa por primera vez cuando yo tenía unos 12 años y él tendría unos 13. Recuerdo que los otros chicos de nuestro equipo y yo le dijimos al entrenador: “Tienes que venir a ver a este chico español, es increíble”", explicó Murray. Después de observarlo, preguntó al técnico qué le había parecido Nadal. "Nos dijo: "Solo parece mucho esfuerzo y resoplidos”", recordó entre risas. La visita también dejó un intercambio de camisetas donde Murray recibió una camiseta del Real Madrid y Nadal una del Arsenal. Las dos llevaban sus respectivos apellidos y el número 10 en la espalda.