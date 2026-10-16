Redacción ElDesmarque Madrid, 16 OCT 2026 - 09:41h.

La tenista ha reconocido que los resultados de 2026 le han llevado a buscar un cambio en su equipo

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Paula Badosa ha roto su silencio tras poner fin a su relación profesional con Pol Toledo, el entrenador que la ha acompañado durante casi cuatro años. La tenista española ha explicado que fue ella quien tomó la decisión de separar sus caminos y ha señalado los resultados de esta temporada como uno de los motivos para buscar un cambio en su equipo de trabajo. La catalana, que afronta la recta final del curso con la intención de recuperar sensaciones, ha querido aclarar su situación y confirmar que mantendrá a su actual equipo durante las próximas semanas, con la mirada puesta en preparar un 2027 en el que espera volver a competir a su mejor nivel.

Paula Badosa confirma que fue ella quien tomó la decisión de romper con Pol Toledo

La jugadora ha querido despejar todas las dudas sobre la separación con Pol Toledo y ha explicado que la decisión responde a una necesidad deportiva y personal de cambiar de rumbo. "Sí, es una decisión que he tomado porque necesito un cambio y quiero tener a alguien que me ayude a sacar mi mejor versión, ya que los resultados de este año han demostrado que no ha sido así", ha señalado. Badosa ha confirmado así que la ruptura no fue una decisión mutua, sino una apuesta propia para buscar nuevas soluciones a una temporada irregular. Ambos mantenían una relación profesional desde abril de 2023.

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Un cambio de rumbo con la mirada puesta en 2027

La tenista también ha publicado un comunicado en su perfil oficial de Instagram para explicar cómo afrontará las próximas semanas. En él, ha confirmado de nuevo que la separación con Toledo se ha producido por decisión propia y agradece el trabajo de su exentrenador. "Estoy agradecida por el tiempo que hemos trabajado juntos y le deseo lo mejor", escribió. Badosa ha dejado claro que no tiene previsto introducir más cambios inmediatos en su equipo. "Para el resto de la temporada, continuaré con mi equipo actual, enfocándome en el tenis y en divertirme compitiendo".

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Además, ha recalcado que quiere cerrar el año con mejores sensaciones antes de preparar el siguiente curso. "Con ganas de acabar el año a un buen nivel y entusiasmada por lo que se viene en 2027", concluyó.