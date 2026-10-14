Redacción ElDesmarque Madrid, 14 OCT 2026 - 10:55h.

El tenista madrileño ha vuelto a ser protagonista de una acción polémica

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Rafa Jódar ha vuelto a estar en el centro de la polémica por su comportamiento. El tenista español ha recibido un 'warning' durante su partido de octavos de final del Masters 1000 de Shanghái ante Botic Van de Zandschulp después de dirigirse de malas formas a un recogepelotas para reclamar una toalla. El de Leganés ha terminado sacando adelante el encuentro con una nueva remontada para meterse en los cuartos de final del torneo chino.

Rafa Jódar paga los platos rotos con un recogepelotas

El madrileño acababa de perder el primer set en el tie-break ante Van de Zandschulp y, tras desaprovechar una bola de break al inicio del segundo, Jódar reclamó su toalla al recogepelotas con una expresión un tanto desacertada. "¡Dame la puta toalla!", dijo el número 13 del mundo. El juez de silla intervino para advertirle de que podía entender su frustración, pero no la manera en la que se estaba dirigiendo al trabajador. El español se quejó de que estaban tardando demasiado en atenderle durante el partido, pero la sanción se mantuvo y le mostró un warning por abuso verbal. Esta amonestación también tiene consecuencias económicas y Jódar deberá pagar una multa.

Rafa Jódar vuelve a remontar para pasar de ronda

El incidente no desconcentró al tenista madrileño y pudo recuperar el control del partido. Después de ceder el primer set por 7-6, Jódar reaccionó en la segunda manga con un 6-4 a favor e imponiéndose en el tercero por 6-2. El español cerró así una victoria que le sirve para alcanzar los cuartos de final del torneo chino y que supone su tercera remontada consecutiva en Shanghái, después de superar también a Thiago Agustín Tirante y Jiri Lehecka en las rondas anteriores. Además, según ha informado José Morón en su perfil de X (@jmgmoron), si el madrileño vence a Ruud el viernes y se mete en semifinales y Zverev gana a De Miñaur, Jódar estaría clasificado momentáneamente a las ATP Finals. Si acaba ganando el torneo, tendría muchas opciones de asegurarse esa plaza.