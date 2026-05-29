Andrea Esteban 29 MAY 2026 - 22:10h.

El español calificó las imágenes virales como “confusas”

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El nombre de Rafael Jódar no solo ha sido protagonista en Roland Garros por su triunfo en la tercera ronda del torneo. El joven español también se vio envuelto en una inesperada polémica después de que se viralizaran unas imágenes en las que parecía empujar a una recogepelotas al abandonar la pista Simonne Mathieu.

Tras el encuentro, el tenista quiso zanjar cualquier controversia y ofreció su versión de lo ocurrido, dejando claro que jamás tendría una actitud así con una recogepelotas.

Jódar niega cualquier empujón

El jugador explicó que todo se produjo en medio de un momento confuso mientras se dirigía hacia el descanso: “Ella estaba caminando hacia atrás y no la empujé ni nada. Le decía a mi padre que me diera cosas para la pausa del baño y ella estaba en medio. Creo que trataba de apartarse y tropezó con la lona”, aseguró.

Jódar insistió en que las imágenes pueden dar una sensación equivocada: “Nunca empujaría a una recogepelotas”.

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“Las imágenes seguramente no se ven bien”

El español también reconoció que ni siquiera había visto todavía el vídeo viral que comenzó a circular por redes sociales, aunque entiende que la acción haya generado debate: “Cada uno tiene su opinión, van a decir lo que quieran. Yo cuento mi versión, que es lo que he vivido”.

Además, quiso destacar el trabajo que realizan los recogepelotas durante el torneo parisino, especialmente bajo las altas temperaturas: “Sé lo que sufren ahí porque hace mucho calor y aprecio lo que hacen por nosotros. Nos quitan mucho esfuerzo”.

La polémica llegó justo después de una importante victoria del español en el cuadro junior de Roland Garros, donde continúa consolidándose como una de las grandes promesas del tenis nacional.

Pese al ruido generado en redes, Jódar trató de restar dramatismo al incidente y centrarse únicamente en el tenis y en seguir avanzando en el torneo parisino.