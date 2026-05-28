Redacción ElDesmarque Madrid, 28 MAY 2026 - 11:41h.

Los aficionados creen que el torneo francés está protegiendo al tenista del calor extremo

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Jannik Sinner vuelve a estar en el centro de una polémica y esta vez tiene que ver con los horarios de sus partidos en Roland Garros. La organización del Grand Slam parisino ha sido duramente criticada después de programar el segundo partido del tenista italiano a las 12:00h, horas antes del pico de calor extremo en la capital francesa. El número 1 del mundo y favorito para el título tras la ausencia de Carlos Alcaraz, jugará contra Juan Manuel Cerundolo, tras ganar a Clément Tabur en primera ronda (6-1, 6-3, 6-4). La decisión ha levantado varias ampollas entre los aficionados y periodistas ya que creen que el torneo está favoreciendo al de San Candido protegiéndole de las temperaturas más altas, que ya han jugado una mala pasada a un tenista durante la jornada de ayer.

El calor extremo en Roland Garros ya ha pasado factura a un tenista

Las temperaturas tan altas que se están viviendo en París durante la celebración del Roland Garros han hecho que ayer, durante el encuentro que disputaba frente a Mariano Navone, Jakub Mensik se desmayara. El partido se decidió en un tie break final que fue agónico para el número 26 del mundo ya que tras conseguir el punto de la victoria, cayó al suelo completamente exhausto por el calor. El checo venció a su rival en 4 horas y 41 minutos y la imagen de los médicos asistiéndole fue una de las más destacadas de la jornada de ayer.

Los horarios de los partidos de Sinner en Roland Garros han desatado la polémica

A raíz del desmayo de Mensik, el horario que el torneo francés ha fijado para el segundo partido de Jannik Sinner, ha desatado las críticas a la organización del Grand Slam. El tenista italiano jugará la segunda ronda hoy a las 12.00h, horas antes de las máximas temperaturas. Esto ha generado polémica en las redes sociales ya que se cree que están protegiendo al número 1 del mundo de disputar encuentros en la franja horaria de calor extremo.

Según Tennis Weekly Podcast, en los últimos 25 años el número 1 del mundo nunca ha sido puesto en primer turno de la Phillippe Chatrier, la pista principal del Grand Slam, y que de los últimos 55 primeros turnos, solo 2 fueron masculinos. Es posible que el cambio de horario venga de una petición suya pero, los rumores de que le están protegiendo están ahí y han incendiado las redes sociales. Sin embargo, en un escenario que supondría que Sinner juega más de 2 horas frente a Cerundolo, ya estaría entrando en las horas de máximas temperaturas en París.