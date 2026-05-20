Diego Páez de Roque 20 MAY 2026 - 16:04h.

Rafa Nadal ha aconsejado a Carlos Alcaraz en ElDesmarque

Rafa Nadal y su relación con el dolor a lo largo de los años: "He convivido con ello toda mi vida"

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Carlos Alcaraz está atravesando el momento más duro de su carrera. La lesión en su muñeca no le permitirá jugar varios de los torneos más importantes de la presente temporada, el último de ellos Wimbledon, una noticia que confirmó ayer el español en sus redes sociales.

Rafa Nadal ya ha pasado hasta en dos ocasiones por una lesión similar a la del murciano, en 2014 y 2016. Esta mañana ha presentado su nuevo documental en Netflix, donde ha contado su historia desde el lado menos visible. Además, el considerado por muchos como el mejor deportista español de la historia ha atendido a ElDesmarque, donde no solo ha hablado acerca de su relación con el dolor durante su carrera, sino que también ha querido aconsejar a Carlos Alcaraz.

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El consejo de Rafa Nadal a Carlos Alcaraz

"Cuando supe la lesión que tenía sabía que le apartaría un tiempo del circuito. Evidentemente es duro, porque se está perdiendo una parte muy importante de la temporada y entiendo lo complicado que es esto cuando estás en la vorágine de la competición y ves a tus rivales ganando", comenzó diciendo Rafa Nadal.

El ganador de 22 Grand Slam dejó claro que la mejor noticia es que una lesión de la que te recuperas por completo. "No es crónica y eso es todo. Es joven, tiene toda una carrera por delante y lo que tiene que hacer es tomar las decisiones pensando en lo que es su carrera a largo plazo. Está haciendo lo que toca y tiene que volver cuando la muñeca esté totalmente recuperado", comentó.

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Rafa Nadal también recordó la lesión de su pie, la cual le ha llevado varios problemas y dolores a lo largo de su carrera. "He tenido que estar sometido a muchísimos tratamientos durante toda mi carrera. He tenido que hacer muchas… infiltraciones. Todo el origen es el pie".

Cuando tuvo el problema del pie en 2005 tuvo que ponerse una plantilla muy agresiva que terminó desestructurando todo su cuerpo. "El origen de todos los problemas físicos durante toda mi carrera parten de ahí abajo. Pero, realmente, me permitió tener una carrera muchísimo más larga de lo que jamás hubiera imaginado y feliz por ello.