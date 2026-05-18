Jorge Morán 18 MAY 2026 - 16:36h.

El tenista francés es conocido por sus excentricidades

Rafa Nadal explica su relación con Enrique Riquelme y aclara sus planes con el Real Madrid: "Que sean los socios quienes decidan"

Compartir







Si hay un jugador conocido por sus polémicas en el mundo del tenis, ese es Corentin Moutet. Aunque muchos hubieran señalado a Nick Kyrgios, quién las ha tenido de todos los colores con incluso Rafa Nadal, el australiano siempre ha tenido cabeza para no hacer nada lejos de lo normal. Una línea que el francés ha pasado en varias ocasiones.

La última ha sido durante el Open 500 de Hamburgo, en el que Moutet se enfrentaba en primera ronda al española Alejandro Davidovich. Durante el primer punto del sexto juego en el primer set, una derecha ganadora de su rival ha provocado que Corentin perdiera los papeles.

El gesto de Corentin Moutet en Alemania

En un alarde de rabia por su error y por ir perdiendo el partido, Corentin Moutet ha decidido bajarse los pantalones, quedándose en ropa interior de color negro. Una locura que ha dejado en shock a los presentes en Alemania y que muestra el poco autocontrol de un tenista que se encuentra en el puesto número 32 del ranking ATP.

Aunque el gesto de Corentin Moutet no le trajo ningún tipo de aviso por parte del árbitro, ni tampoco una sanción, sin duda dejó una imagen que no gustó a nadie. Tampoco a Davidovich, quién aguanto sin reaccionar ante la ocurrencia de su rival.

La excentricidades de Corentin Moutet

Corentin Moutet siempre ha sido protagonista en la pista. No tanto por su tenis, sino por sus idas de olla. Hay que recordar su café en Madrid con un aficionado o el día que en Argentina pidió una botella de Pepsi. Tampoco se olvida su pelea en Adelaida con Andreev que le costó una multa de 10.000€, en un torneo en el que también insultó a un árbitro.