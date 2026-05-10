Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 11:47h.

Señaló las redes sociales y la atención pública como factores de desgaste emocional

La número uno del tenis avanza un boicot general que puede afectar a Roland Garros: "La única manera"

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La figura de Stefanos Tsitsipas vuelve a estar en el centro de la conversación, pero esta vez no por su tenis. Su madre, Yulia Salnikova, ha abierto una ventana poco habitual a la vida personal del griego y ha dejado una reflexión que no ha pasado desapercibida sobre su relación con Paula Badosa.

La extenista rusa considera que aquella historia acabó pesando demasiado sobre su hijo, especialmente por la exposición mediática que generó una de las parejas más seguidas del circuito ATP y WTA.

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“Las redes y la exposición le afectaron poco a poco”

En una entrevista concedida al canal BB Tenis, Salnikova repasó la evolución personal de Tsitsipas y fue especialmente clara al hablar de la etapa que compartió con Badosa: “Eran una buena pareja, pero para él fue una carga. Se esforzaba demasiado”.

La madre del tenista explicó que toda la atención alrededor de la pareja terminó afectando a una personalidad mucho más reservada de lo que parecía desde fuera. Fotografías constantes, publicaciones, focos y comentarios terminaron convirtiéndose en un desgaste emocional silencioso: “Las fotos constantes, las redes sociales y toda la atención mediática le fueron afectando poco a poco. Aunque decía que le gustaba, por dentro se iba acumulando”.

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Las palabras llegan meses después de la ruptura definitiva entre ambos, una relación que durante mucho tiempo fue casi una marca propia dentro del tenis mundial.

Kristen Thomas, la nueva estabilidad de Tsitsipas

Salnikova también habló del presente sentimental de su hijo y dejó claro que ve a Kristen Thomas como una influencia muy positiva.

Según explicó, la nueva relación ha ayudado a Stefanos a encontrar una estabilidad emocional que necesitaba desde hace tiempo: “Ella le ha dado una vida emocional muy cómoda”.

Además, destacó la integración total de Kristen dentro del entorno familiar y elogió tanto su carácter como su conocimiento del tenis y del mundo profesional que rodea al circuito.

La entrevista también sirvió para confirmar el acercamiento entre Tsitsipas y su padre, Apostolos Tsitsipas, tras un periodo de tensión importante. Según su madre, la relación entre ambos “se estaba destruyendo” por la intensidad emocional que compartían dentro y fuera de la pista.