La almeriense María Oliver conquista en Monastir su primer título profesional individual

Redacción ElDesmarque 04 MAY 2026 - 09:58h.

Se trata del ITF W15 de Monastir (Túnez), disputado sobre pista dura

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La tenista almeriense María Oliver ha firmado esta semana uno de los hitos más importantes de su carrera al lograr su primer título profesional individual en el ITF W15 de Monastir (Túnez), disputado sobre pista dura.

Oliver se proclamó campeona del torneo ITF W15 Monastir tras imponerse con autoridad en la final a la italiana Francesca Gandolfi por un contundente 6-1, en un encuentro donde dominó de principio a fin.

El camino hacia el título no fue sencillo. La almeriense arrancó el torneo venciendo a la francesa Helena Stevic en tres sets, antes de superar a la ucraniana Mariia Lazarenko. En cuartos de final firmó una de las victorias más destacadas de la semana al eliminar a la cabeza de serie número uno, la francesa Yasmine Mansouri, en tres sets. Ya en semifinales, confirmó su gran momento derrotando a la rumana Bianca Elena Barbulescu (3) para sellar su pase a la final.

Además del éxito de individuales, Oliver completó una gran semana en dobles, donde alcanzó la final junto a la italiana Aurora Urso. La pareja cedió en el último partido ante la finlandesa Clarissa Blomqvist y la croata Karla Popovic, cerrando así una destacada actuación global en el torneo.

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Este título supone un paso firme en la progresión de María Oliver, actualmente en el puesto 1191 del ranking WTA, y se suma a su gran rendimiento en dobles, donde ya acumula tres títulos en 2025 (Villena, Ceuta y Madrid).

Sin tiempo de celebraciones prolongadas, la almeriense afronta ya un nuevo reto en el ITF W35 de Monastir, donde ha iniciado su participación desde la fase previa, con la confianza reforzada tras este importante logro.