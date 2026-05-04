Redacción ElDesmarque 04 MAY 2026 - 09:38h.

En la misma regata el subcampeonato femenino lo logran las malagueñas Marina Gallego y Carmen Herrero

La participación andaluza tuvo además una notable presencia dentro del top 10 absoluto

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Este domingo finaliza el Campeonato de España de Snipe Femenino y Juvenil, celebrado del 1 al 3 de mayo en aguas de la Costa del Sol bajo la organización del Real Club Mediterráneo, en una cita que se ha resuelto con las seis pruebas previstas gracias a unas buenas condiciones de viento durante las tres jornadas.

La tripulación de los andaluces Juanjo Fernández, del Club de Mar Almería, y Álvaro Rodríguez, del Real Club Náutico de Adra, se han proclamado campeones de España Juveniles desde la segunda plaza de la clasificación absoluta. La tripulación almeriense solo fue superada en la general por las baleares Sara Franceschi y Silvia Marce, vencedoras absolutas y campeonas de España femeninas.

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El otro metal andaluz lo consigue la tripulación del Real Club Mediterráneo formada por Marina Gallego y Carmen Herrero, que se proclaman subcampeonas de España femeninas por detrás de las baleares Franceschi y Marce.

La participación andaluza tuvo además una notable presencia dentro del top 10 absoluto. Claudia Juan Vigar y Marina Casado, del Real Club Mediterráneo, finalizaron en quinta posición, seguidas por sus compañeras de club Candela Moreno y Rocío Vidal, sextas absolutas y segundas femeninas juveniles. También del club organizador, Aurora de Juan y María Agudo cerraron su participación con una meritoria séptima plaza.

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La gaditana Irene Sánchez, de la Comisión Naval de Regatas, formando tripulación con la gallega Sofía Pérez, completó la destacada actuación andaluza dentro de los diez primeros puestos con la novena posición absoluta.