Redacción ElDesmarque 24 MAR 2026 - 09:15h.

La regata, organizada por el Club de Mar de Almería y la Federación Andaluza de Vela, se resolvió tras cinco pruebas marcadas por un viento de sureste muy cambiante

Los sevillanos Nacho Murube, José Nicolás Medina y Eduardo Orihuela, la onubense Mar Infante y la granadina Valeria García levantan las copas autonómicas

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Las aguas de la bahía de Almería han acogido este fin de semana la Copa de Andalucía de las clases ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7, una cita organizada por el Club de Mar de Almería y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía, que se resolvía tras un programa condicionado por un viento de sureste muy variable durante las dos jornadas.

El sábado, la flota navegaba con un viento de sureste de entre 12 y 15 nudos de intensidad, muy rolón, mientras que el domingo el mismo viento soplaba más flojo, de entre 7 y 9 nudos, permitiendo únicamente una ventana de unas dos horas en la que se pudieron completar dos pruebas. La caída posterior del viento impidió la celebración de la última prueba prevista, cerrándose así el campeonato con un total de cinco pruebas disputadas.

En la clase ILCA 4, la victoria fue para el joven Nacho Murube, del CN Sevilla, que confirmaba su buen momento al imponerse en una regata muy disputada. Clasificado junto a su hermano Alfonso para el Campeonato de Europa y el Campeonato del Mundo de la clase, Murube firmó dos victorias parciales y logró hacerse con el triunfo final por solo un punto de ventaja sobre Mar Infante, del RCMT Punta Umbría, subcampeona absoluta y campeona femenina, que también sumó una victoria parcial en su casillero. Ambos lograron abrir brecha con respecto al resto de la flota, con el murciano Daniel Martínez, del CN Los Nietos, tercero a más de diez puntos. A las puertas del podio, y como tercer andaluz, finalizaba Miguel Jiménez, del RCN de La Línea.

Igualmente competida estuvo la clase ILCA 6, donde la victoria correspondió a Eduardo Orihuela, del CN Sevilla, con una serie muy sólida en la que sumó un primero y tres segundos para sumar 7 puntos. Tras él se clasificaron José Manuel Martín, del CNM Benalmádena, y Miguel Gómez, del CN Sevilla, segundo y tercero respectivamente. A solo un punto del podio se quedó Alberto Medel, del CN Sevilla e integrante del programa CEEDA de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Vela, empatado además a puntos con Lucas Martín, del RC El Candado, quinto clasificado. Tras ellos finalizaba Carl-Otto Plaza, del CNM Benalmádena, también perteneciente al equipo CEEDA, al igual que lo fuera la campeona femenina, Valeria García, del RCN Motril.

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En ILCA 7, el vencedor fue José Nicolás Medina, del CN Sevilla, dominador de la clase tras adjudicarse cuatro de las cinco pruebas disputadas y firmar un segundo puesto como peor parcial. La segunda plaza fue para Juan Gómez, también del CN Sevilla, a solo tres puntos del vencedor, mientras que el tercer puesto lo ocupó Nicolás Schioppa, del RC El Candado, a cinco puntos del subcampeón.

Tras la regata, se celebró la entrega de trofeos en las instalaciones del Club de Mar de Almería, poniendo el broche a un fin de semana de alto nivel competitivo en una de las citas autonómicas más importantes del calendario para las clases ILCA.