Redacción ElDesmarque 23 MAR 2026 - 13:26h.

La cita, resuelta con seis pruebas en aguas de La Línea de la Concepción, contó entre sus participantes con el deportista RafaTrujillo.

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Las aguas de La Línea de la Concepción han acogido este fin de semana el estreno de las Series de Primavera del Circuito Alcaidesa Marina de J/80, una nueva entrega del circuito que volvió a confirmar el altísimo nivel competitivo de la flota y la enorme igualdad existente entre sus aspirantes. La cita se resolvió con la celebración de seis pruebas y contó con la participación del deportista linense Rafael Trujillo Villar a bordo del ‘Nexum Capital’. Las condiciones fueron de viento del 75º al 90º y 17 nudos de intensidad con rachas de 20/22 el sábado para las tres primeras pruebas, y misma dirección pero algo más suave el domingo para las tres restantes.

La victoria final fue para el ‘Península’, de John Bassadone (RGYC/CN Bevelle), que volvía a confirmar su excelente momento tras su reciente triunfo en el Campeonato de Andalucía. El equipo firmó una serie casi perfecta, con la suma de cuatro primeros y un segundo puesto, descartando un fuera de línea, una infracción que se repitió en varios equipos a lo largo del fin de semana, reflejando la tensión y la igualdad reinantes desde la misma línea de salida, con todas las tripulaciones muy conscientes de la importancia de una buena arrancada.

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La segunda plaza fue para el ‘Team Kouko’, de Pedro Butrón y Dani Cuevas (RCMtmo Marbella), autores de una actuación muy sólida con un primero, dos segundos y dos terceros, teniendo como peor parcial un sexto puesto. Por su parte, el ‘Fiestas Team’, de María Fiestas con Jose María Guerrero en la caña y bandera del RC Mediterráneo, volvió a confirmar su regularidad y capacidad para estar arriba, cerrando el podio en el tercer puesto tras ganar una prueba, ser segundo en otra y tercero en dos más, descartando también un fuera de línea en la cuarta manga.

En el cuarto puesto finalizó el ‘Aviador’, de Gabriel Medem, con Pablo Villar al mando (RCMtmo Sotogrande), que acusó también una salida precipitada en su estreno. Le siguió en el quinto puesto el ‘GVS PAS’, de Nacho Cifuentes y Rafael Díaz (CN Bevelle/RC Mediterráneo), obligado asimismo a descartar otro fuera de línea. A continuación se clasificaron ‘Alcaidesa Marina’, de Alex Dobbs (RGYC); ‘Nexum Capital’ de Roberto Santa Cruz (RCN La Línea/RCMtm Sotogrande); ‘Tacuarita’, de Horacio Cardarelli del CN Bevelle; ‘Aquaholic’, de José Couret y Álvaro Arias representando al CN Puerto Sherry; y ‘Pretty Sailing’, patroneado por Amy Pretty (RGYC) en el décimo puesto.

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El resultado de esta primera cita primaveral vuelve a subrayar una de las grandes señas de identidad del Circuito Alcaidesa Marina de J/80, la igualdad entre los equipos, capaz de convertir cada maniobra, cada salida y cada decisión táctica en un factor decisivo. En esta ocasión, los fuera de línea y la presión desde el mismo bocinazo inicial evidenciaron hasta qué punto cada metro cuenta en una flota donde no hay margen para el error.

La siguiente convocatoria, segunda de primavera, está prevista para el próximo 11 de abril. El Circuito Alcaidesa Marina de J/80 está organizado por el Club Náutico Bevelle y el Real Club Náutico de La Línea de la Concepción, con la colaboración del Royal Gibraltar Yacht Club y el patrocinio del puerto deportivo Alcaidesa Marina.