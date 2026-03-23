Redacción ElDesmarque 23 MAR 2026 - 11:13h.

Lidia González-Baquero y Marçal Vilanova han sido los más regulares en la Copa de España U14 y Marina Jehanno y Quim Parramon han impuesto su ley en U16

En lo referente a la clasificación de clubes, el Club Deportivo Elemental Mítico (FMDI) se ha llevado la Copa

Compartir







La estación andaluza de Sierra Nevada ha acogido la última fase de la Copa de España VORARIU U16/U14 del 21 al 22 de marzo de 2026, que también coincidía con los Campeonatos de España en Edad Escolar. Este renovado circuito es el más relevante del panorama nacional, puesto que los mejores esquiadores de estas edades compiten juntos y permite analizar mejor sus capacidades técnicas. Este formato de competición reúne en total a los 160 mejores deportistas nacionales de las cuatro categorías, siento su clasificación conseguida tras el acumulado de tres fases anteriores desde noviembre a febrero.

La prueba en este complejo andaluz ha sido coorganizada por el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Deportes de Invierno con la colaboración de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno y los diversos clubes andaluces. Dentro de este evento, se han desarrollado los Campeonatos de España en Edad Escolar (CESA), pertenecientes al programa Team España Futuro del CSD.

PUEDE INTERESARTE La Liga Nacional Filippi de beach sprint ya tiene protagonistas

Había clasificaciones que llegaban muy ajustadas a esta última cita del calendario nacional del circuito de U16 y U14, por lo que la emoción estaba servida en Sierra Nevada. Finalmente, en la categoría U14 femenina, Lidia González-Baquero (MITIC-FMDI) ha logrado conquistar el título de campeona de España logrando un total de 1230 puntos. En esta última fase ha conseguido un gran número de puntos gracias a su victoria en el Slalom y en el Gigante y el 5º puesto en el Supergigante. Muy lejos de la deportista madrileña han quedado Nita Macias (CANMC-FCEH), con 785 puntos, por los 739 de Carla Rodríguez (MITIC-FMDI).

En lo referente a U14 masculino, Marçal Vilanova (ALPCET-FCEH) es el nuevo campeón de España VORARIU de esta categoría. Ha sido uno de los corredores más solventes de todos los especialistas llevándose consigo un total de 1105 puntos en total. En Sierra Nevada ha vuelto a mostrar una gran regularidad al concluir en 2ª posición en el Slalom y en el Gigante, y 5º en el Supergigante, para ampliar las diferencias finales con el resto de competidores. Sorpresivo ha sido el resto del podio porque, tras todas las fases de la Copa de España Jaime Acosta (KOMBI-FMDI) y Pol Arroniz (LMCE-FCEH) han obtenido exactamente la misma puntuación con un total de 830 puntos. Pol llegaba a Sierra Nevada como líder, pero una inoportuna lesión no le ha permitido acudir a Sierra Nevada, pero ha conseguido mentenerse el el podio final.

Por lo que respecta a U16 femenino, la corredora local, Marina Jehanno (NEVAD-FAnzDI), ha sellado la primera plaza en esta CE VORARIU con un registro final de 1010 puntos. En “casa” ha cosechado varios puntos que le han permitido afrontar con tranquilidad esta última parte de la CE con una 2ª plaza en el SG y otra 2ª posición en el GS, con el segundo mejor tiempo de manga también en el SL. Tras ella, han quedado lejos también, Clara González-Baquero (MITIC-FMDI) con 794 puntos y Paula Carrascosa (MITARA-FArgDI) con 788, muy cerca de González Baquero en su particular lucha por la segunda posición.

Para concluir, en U16 masculino, Quim Parramon (ALPCET-FCEH) ha sido el deportista que más puntos ha logrado en esta CE Vorariu. Su buen hacer durante toda la temporada le ha permitido sumar un total de 1347 puntos, dominando con mano de hierro el circuito de forma incontestable. De hecho, en el Supergigante y el Slalom, quedó 2º en Sierra Nevada, mientras que en el GS logró la victoria. En segundo lugar, ha finalizado Marti Rives (CERLR-FArgDI) con 991 puntos por los 901 puntos del tercer clasificado que ha sido Eric Udina (LMCE-FCEH).

PUEDE INTERESARTE La Junta destina casi 1,5M€ a clubes y sociedades anónimas deportivas para impulsar su participación en ligas nacionales no profesionales

En el apartado de clubes, el Club Deportivo Elemental Mítico (FMDI) se ha llevado la Copa de España U16/U14 tras superar a La Molina Club d’Esports (FCEH) y el Alpine Ski Team Cet (FCEH) en una reñida lucha. Los madrileños del MITIC han logrado 3658 por los 3439 de LMCE y los 3407 del ALPCET. Todos estos clubes han sido premiados con material para el entrenamiento específico en alpino SPM.

Campeonatos de España en Edad Escolar (CESA) por Comunidades Autónomas

Los Campeonatos de España en Edad Escolar han tenido lugar también en la estación andaluza de Sierra Nevada, donde competían por equipos mixtos de 2 representantes de las comunidades autonomas en U16 y en U14. Tras el desarrollo de las pruebas de SG, SL y GS, los vencedores han sido, en la categoría U14, los madrileños Lidia González-Baquero y Jaime Acosta, que han sumado un total de 280 puntos. En segunda plaza, muy cerca de ellos con 250 puntos han quedado los catalanes Nita Macias y Marçal Vilanova. El podio ha sido concluido por los castelloleoneses, Laura Riera y Jacobo Álvarez con 133 puntos. Por lo que se refiere a U16, el triunfo ha ido a parar a la selección autonómica de Aragón, compuesta por Marti Rives y Paula Carrascosa, con 210 puntos. La segunda plaza la han logrado los catalanes Quim Parramon y Noa Armengol con 180 puntos y el tercer cajón del podio lo han logrado los andaluces Marina Jehanno y Mario de la Cruz.

Este evento, impulsado también por el Consejo Superior de Deportes dentro del programa Team España Futuro, tiene como objetivo potenciar la base y erigir los futuros talentos deportivos que acabarán compitiendo en los distintos circuitos de Copa de Europa, Copa del Mundo o, incluso, en unos futuros Juegos Olímpicos de Invierno.

Al concluir esta Copa, Lidia González-Baquero, Marçal Vilanova, Marina Jehanno y Quim Parramon son parte de los seleccionados que van a asistir al Trofeo La Scara de Val d’Isère (FRA), que es una de las carreras más prestigiosas a nivel mundial de U16 y U14.

Los Cool Jobs de Infojobs, una experiencia de lujo

InfoJobs lanzó por segundo año un ‘Cool Job’ que combina aventura, lujo y experiencia profesional en la nieve. Esta iniciativa sigue reuniendo empleos innovadores y atractivos que ofrecen experiencias profesionales únicas: los trabajos con los que todos hemos soñado alguna vez. En esta ocasión el trabajo consistía en ser probador de experiencias de lujo en nieve en Sierra Nevada, donde se coincidió con este espectacular evento de U16/U14.