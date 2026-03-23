Redacción ElDesmarque 23 MAR 2026 - 10:49h.

Es una modalidad de remo que debutará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028

Se han dado cita en la Playa de La Malagueta un total de 132 deportistas y 100 tripulaciones

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El Open Costa del Sol ha inaugurado este fin de semana en Málaga la nueva competición de la disciplina olímpica de velocidad, con triunfos en categoría absoluta para los solos de Miguel Salas (Real Club Regatas de Alicante) y Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo) y el doble mixto de esta última con Salvador Díaz. En juveniles, victorias en solo de Xavier Torres (Náutico Santa Pola) y Sara Torres (Real Club Regatas de Alicante), que repite en doble mixto con Enrique Martínez.

La primera edición de la Liga Nacional Filippi de beach sprint, modalidad de remo que debutará en el programa olímpico en los Juegos de Los Ángeles 2028, ha dado comienzo este fin de semana con la celebración del Open Costa del Sol, disputado en Málaga. Para la ocasión, se han dado cita en la Playa de La Malagueta un total de 132 deportistas y 100 tripulaciones procedentes de 12 clubes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y País Vasco.

La competición, celebrada en las categorías absoluta y juvenil en solo masculino y femenino y doble mixto sobre la explosiva distancia de 500 metros en el agua previo inicio a la carrera desde el arco de salida situado en la arena, donde los remeros debían concluir igualmente tras sortear el balizado del campo de regatas, ha respondido a las expectativas. De esta forma, ha deparado los primeros seis vencedores de un circuito programado a lo largo de cuatro pruebas hasta el mes de agosto que en el estreno ha contado con una importante nómina de medallistas con la selección española, potencia internacional de esta emergente disciplina.

Tras la jornada lluviosa del viernes, que alteró el programa de entrenamientos oficiales, la primera regata de la Liga Nacional Filippi de beach sprint celebraba en la matinal del sábado con un ligero retraso según el horario previsto los time trials, toma de tiempos que marcadas por el oleaje sirvieron para configurar los ocho botes clasificados en cada modalidad para las eliminatorias de cuartos. Y una vez superados los duelos directos entre dos embarcaciones en las rondas sucesivas, se alcanzaron las respectivas finales, disputadas en la sesión de tarde.

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Fueron las juveniles las primeras en luchar por el triunfo en solo, final A en la que el triunfo fue para Sara Torres (Real Club Regatas de Alicante) por delante de Sara Naboni (Tiempo Libre El Ejido). En la consolación se impuso Lirios Huélamo (Real Club Regatas de Alicante) ante la local Elena Márquez (Real Club Mediterráneo).

En categoría masculina, Xavier Torres (Náutico Santa Pola), medalla de bronce el pasado año en el Europeo, lograba el triunfo ante Alfredo Mena (Club Remo de Mar La Línea) en la final A, haciendo lo propio en la consolación Enrique Martínez (Real Club Regatas de Alicante) ante Manuel Crego (Real Club Mediterráneo).

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En solo femenino, la primera vencedora del circuito era la gran favorita, la bronce continental Teresa Díaz (Real Club Mediterráneo) por delante de la plata mundial Maialen Mielgo (Raspas del Embarcadero), imponiéndose en la final B Natalia de Miguel (Real Club Mediterráneo) ante la sub23 María Ángeles Macián (Real Club Regatas de Cartagena), subcampeona mundial el pasado año.

Y en la prueba individual masculina, lograba la victoria Miguel Salas (Real Club Regatas de Alicante), plata mundialista en 2025, a costa del campeón mundial malagueño de Raspas del Embarcadero Adrián Miramón. A su vez, Salvador Díaz (Real Club Mediterráneo) ganaba la consolación por delante del también sub23 Manuel Vera (Real Club Náutico Torrevieja).

Por último, en las pruebas mixtas se impusieron en primer lugar los juveniles Sara Torres y Enrique Martínez (Real Club Regatas de Alicante) ante Javier y Paula Maceda (Club de Mar Clot de Lillot El Campello). En la final B lo hacían Manuel Crego y Elena Márquez (Real Club Mediterráneo) ante Candelaria Lamas y Javier Mas (Náutico Santa Pola). Y en la categoría absoluta lograron el título los hermanos Teresa y Salvador Díaz (Real Club Mediterráneo) ante Miguel Salas y la plata mundial juvenil Carmen Jarabo (Real Club Regatas de Alicante). La consolación era para Alejandra García y Alfredo Mena (Club Remo de Mar La Línea) ante los sub23 María Ángeles Macián y Raúl Sánchez (Real Club Regatas de Alicante).

La primera regata de la Liga Nacional Filippi de beach sprint Open Costa del Sol, que tendrá continuidad el 9 de mayo en San Sebastián (País Vasco), el 13 de junio en Cambrils (Cataluña) y del 7 al 9 de agosto en el Campeonato de España, con sede por confirmar, ha sido organizada por la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza de Remo y el Real Club Mediterráneo de Málaga con la colaboración de la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga.