Redacción ElDesmarque 23 MAR 2026 - 09:41h.

El sevillano José Manuel Osuna se imponía en la nueva categoría de Sportbike, mientras el piloto de Bornos, José Luis Armario vencía en la subcategoría de Stock del Supersport

La próxima cita en Jerez será la carrera de MotoGP

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El Circuito de Jerez-Ángel Nieto puso este domingo el broche de oro a la primera prueba de la temporada del ESBK-Campeonato de España de Superbike 2026 y primera competición de esta nueva temporada del calendario deportivo del trazado jerezano. Tras un fin de semana de intensa actividad en pista, la jornada dominical clausuró un evento que ha vuelto a demostrar el excelente nivel que atesora el motociclismo nacional.

Buen ambiente en las gradas y en el paddock

Un buen número de aficionados han estado presentes durante todo el fin de semana en el circuito para disfrutar del rugir de los motores, destacando ayer sábado la vuelta a pista en moto para los aficionados tras las carreras, donde los participantes pudieron rodar por el asfalto mundialista, creando una estampa espectacular entre el público y la competición, mientras que hoy disfrutaban de la experiencia del Pit Lane Walk donde cientos de aficionados han podido vivir de cerca la competición con este paseo por la línea de boxes, ver a máquinas y pilotos de cerca y en definitiva disfrutar intensamente el ambiente de la competición.

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Superbike: Ivo Lopes no da tregua y domina de principio a fin

En lo deportivo, las carreras de hoy domingo no han defraudado, ofreciendo finales de infarto y batallas decididas en la última vuelta que han hecho vibrar a los asistentes bajo el sol de Jerez. La categoría reina de Superbike cerró el programa de carreras con un recital de Ivo Lopes. El piloto portugués no dio opción a sus rivales desde la salida, imponiendo un ritmo frenético que le permitió rodar en solitario durante toda la prueba. A falta de tres vueltas para el final, Lopes ya aventajaba en más de cuatro segundos a su inmediato perseguidor, Steven Odendaal, y en casi siete a Francisco Javier Palomera, el ganador de la jornada del sábado, quien hoy tuvo que luchar por asegurar un valioso podio. En la categoría de Stock era Mauro González el vencedor.

Supersport NG: Unai Orradre intratable y gloria local para José Luis Armario

La categoría de Supersport ha tenido un dominador absoluto en el trazado jerezano: Unai Orradre. El piloto riojano ha firmado una actuación soberbia, rodando sin oposición y con un ritmo constante que le ha permitido cruzar la meta en solitario, confirmando que es el hombre a batir en este inicio de campeonato. Por su parte, el piloto turco Kadir Erbay, cruzó la línea de meta en segunda posición tras una intensa batalla, pero fue finalmente penalizado con la pérdida de un puesto por sobrepasar los límites de pista en la última curva heredando Marcos Ludeña la segunda plaza, dejando a Erbay en el tercer escalón del podio. La alegría para la afición local la ponía José Luis Armario. El piloto de la vecina localidad de Bornos logró una victoria magistral en la subcategoría de Stock 600, celebrando ante sus paisanos el subir a lo más alto del podio "en casa".

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En la categoría de Supersport 300, vivió una última vuelta de infarto. El cuarteto de cabeza formado por Tobias Pedersen, Joel Aznar, Iván Muñoz y Marc Vich rodó al límite absoluto, regalando adelantamientos en cada sector del trazado jerezano. Los cuatro pilotos llegaron pegados a la mítica curva Jorge Lorenzo, donde la apurada de frenada Tobias Pedersen logró imponer su ritmo para cruzar la meta en primera posición. Tras él, Joel Aznar se hizo con una trabajadísima segunda plaza, mientras que Iván Muñoz cerró el podio en tercer lugar con Marc Vich cuarto separados todos por escasas milésimas.

La segunda carrera en la historia de la recién estrenada categoría de Sportbike no ha podido tener un guion más emocionante. Un cuarteto formado por Pepe Osuna, Roberto Fernández, Álvaro Fuertes y Marc García, logró escaparse del resto del pelotón, rodando en un pañuelo durante toda la prueba y regalando un recital de adelantamientos al límite. La resolución llegó en una última vuelta de auténtica locura. Los cuatro pilotos llegaron pegados a la mítica curva Jorge Lorenzo, jugándoselo todo en una apurada de frenada donde el piloto andaluz Jose Manuel Osuna lograba imponer su ley para cruzar la meta en primera posición, sumando una victoria de prestigio en este inicio de era para la categoría. El podio lo completaron Roberto Fernández y Álvaro Fuertes por este orden.

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A continuación, se disputaban las carreras para las categorías de promoción

En Moto4, la igualdad mecánica obligó a los pilotos a sacar su mejor versión en cada curva, resultando en una carrera en grupo donde la estrategia en las últimas vueltas fue clave para alcanzar el podio. Lo que parecía un duelo a tres bandas se convirtió en una batalla campal de cinco pilotos en las dos últimas vueltas. Shengbo Sun, que había liderado con autoridad gran parte de la prueba, encaró la última curva del trazado jerezano antes de meta, algo abierto, un error que el piloto suizo Alessio Arnold no desaprovechó para colarse por el interior para hacerse con una victoria magistral en el último suspiro. El podio lo completaron un combativo Shengbo Sun, que tuvo que conformarse con la segunda plaza tras su impecable carrera, y el polaco Andrzej Kupczynski, que logró certificar una valiosa tercera posición. Por su parte, en PreMoto4, carrera también en un grupo compacto decidido en la última curva donde el dominador Marcos Vinagre, se tocaba y se salía de la trazada siendo aprovechado por Alex Pérez que por foto finish lograba la victoria seguido de José Luis Cagigas y Jase Dill, confirmando que la base del motociclismo nacional goza de una salud envidiable. Sin embargo, tras la revisión por parte de Dirección de Carrera de la última curva, el ganador sufría penalización de una posición por conducción irresponsable siendo la victoria para Cagigas, seguido de Perez y Dill.

Tras este fin de semana de motociclismo en estado puro, el trazado jerezano pone ya la vista en su cita estrella de la temporada: el Gran Premio de España de MotoGP, los días 24, 25 y 26 de abril.