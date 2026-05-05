Redacción ElDesmarque Madrid, 05 MAY 2026 - 13:58h.

Tristan Boyer ha dejado uno de los enfados más virales de la temporada en el Challenger de Francavilla

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El tenista estadounidense Tristan Boyer, número 257 en el ranking ATP, ha dejado uno de los mosqueos más llamativos de la temporada. El californiano estaba disputando la última ronda de la fase previa del torneo Challenger de Francavilla contra Daniele Rapagnetta, tenista italiano número 938 del mundo y lo que parecía que iba a ser un encuentro sencillo para el norteamericano, se ha convertido en uno de los cabreos más virales del año en el mundo del tenis. El de Altadena perdió el partido por descalificación pero cuando el juez de silla anunció la sanción, el marcador iba 6-4, 6-5 a favor del italiano, por lo que no estaba teniendo el mejor de sus días. Boyer comenzó su carrera profesional en 2023 y en tan solo tres años ha pasado del puesto 1500 en el ranking ATP a estar en el top 200 asiduamente. Tiene un título Challenger y ha sido finalista en dos ocasiones, pero ya es reincidente en este tipo de actitudes y por lo que se va a hacer conocido dentro del circuito de tenis va a ser por lo ocurrido en el partido ante Rapagnetta.

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El cabreo más surrealista de la temporada en el tenis

El tenista norteamericano había perdido el primer set por seis juegos a cuatro y en el segundo iba empatado a cinco con el italiano, pero 15-40 abajo. Tras perder ese juego, en el que sacaba el californiano, comenzó descargar su furia contra su raqueta y el juez de silla. Boyer empezó golpeándola contra el suelo en numerosas ocasiones para acabar rompiéndola justo después de que le fuera señalado un 'warning'.

El siguiente aviso del juez de silla fue lo que le hizo perder el partido ya que le concedió un juego al rival y el partido ya estaba 6-5 en contra. El enfado del de Altadena no quedó ahí y se dirigió a la silla donde estaba sentado el árbitro y comenzó a golpearla con su raqueta y, acto seguido, insultaría al juez por su decisión. "Eres un jodido idiota, esto es increíble. No ha pasado nada. Es una p**a mierda, que te den", gritó Boyer.

El cabreo no fue a más y acabó después de esos gritos. La última vez que se golpeó la silla del árbitro en un partido de tenis fue en el Open de Lyon de 2023. Mikael Ymer, ex top 50, fue el protagonista en esa ocasión y acabaría recibiendo una multa de 37.370 euros y una sanción de 20 puntos (los que había conseguido en ese torneo).