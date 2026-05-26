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Tenis

Rafa Nadal muestra por primera vez su enfermedad degenerativa y poco frecuente: "Es impactante"

Rafa Nadal en un evento este año
Rafa Nadal en un evento. Europa Press
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Rafa Nadal dejó huella en el tenis mundial con una carrera digna de leyenda. Hasta 22 Grand Slams y una infinidad de títulos brillan en el palmarés de uno de los mejores deportistas de nuestro país. Y todo ello luchando contra las lesiones, esas que acabaron retirándole antes de tiempo. Fisuras, fracturas, desgarros y un buen número de dolencias a las que se repuso día a día, aunque hay una enfermedad que nunca se ha atrevido a mostrar. Hasta ahora.

Y será en Netflix. El próximo 29 de mayo, la gran plataforma de contenido audiovisual estrenará 'Rafa', la serie documental sobre Rafa Nadal que recorre la vida y la brillante carrera deportiva del tenista español. La docuserie muestra a balear y a su familia afrontando momentos clave a lo largo de su carrera, como su reaparición a las pistas en enero de 2024, tras un año en blanco por lesión y como número 652 del mundo, destacando su capacidad de superación.

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La primera imagen de la enfermedad poco frecuente de Rafa Nadal

Dirigida por el estadounidense Zach Heinzerling y producida para Skydance Sports, los cuatro capítulos de la serie recorren "la extraordinaria trayectoria de Rafael Nadal, combinando testimonios de quienes mejor lo conocen, dentro y fuera de la pista, con momentos inéditos que revelan lo que hay detrás de la leyenda". El documental, que cuenta con la participación de figuras como Roger Federer, John McEnroe o Novak Djokovic, que aparece en el tráiler, ofrece un acceso exclusivo al campeón, su familia y su círculo más cercano desde sus inicios con apenas tres años hasta su regreso a la competición en 2024.

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Las primeras imágenes de esta mini serie sobre la carrera y vida de Rafa Nadal ya inundan las redes, aunque los aficionados ponen el foco en una de ellas: su pie. Por primera vez, el extenista muestra las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa y poco frecuente que se manifiesta en el pie de la leyenda del tenis con un sorprendente bulto.

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