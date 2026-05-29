La sorprendente lista de posibles finalistas del Roland Garros tras la derrota de Sinner

Redacción ElDesmarque Madrid, 29 MAY 2026 - 12:20h.

La derrota del tenista italiano frente a J.M Cerundolo ha dejado su lado del cuadro sin un claro favorito

El sentido mensaje de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner tras caer en Roland Garros: "Me ha roto el corazón"

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Roland Garros ha quedado completamente abierto tras una de las grandes sorpresas del año en el mundo del tenis. Jannik Sinner, número 1 del mundo y uno de los máximos favoritos para ganar el título, cayó eliminado frente a Juan Manuel Cerúndolo en un resultado que ha revolucionado el Grand Slam parisino y que deja uno de los lados del cuadro sin un claro favorito. La derrota del tenista italiano ha provocado que varios jugadores que no esperaban llegar a la final tengan un camino más asequible de lo normal.

Los posibles finalistas de Roland Garros tras la derrota de Sinner

La eliminación del tenista de San Candido ha cambiado radicalmente el escenario del torneo. El italiano era uno de los candidatos al título y muchos daban por hecho que llegaría a la ronda final del Grand Slam. Sin embargo, no pudo vencer a Cerúndolo por el calor extremo que se está viviendo en París. Sinner acabó exhausto y ha desaprovechado la oportunidad de luchar por un Roland Garros en el que Carlos Alcaraz, número 2 del mundo y su máximo rival, no estaba presente.

Entre los posibles finalistas, aparecen nombres poco comunes para un Grand Slam. J.M. Cerundolo, Landaluce, Berrettini, Comesaña, Faria, Tiafoe, Arnaldi, Collignon, Auger-Aliassime, Nakashima, Kouame, Tabilo, Cobolli, Tien, F. Cerundolo y Svajda. Dentro de esta lista, destacan el canadiense Felix Auger-Aliassime, actual número 6 del mundo, el italiano Flavio Cobolli, número 14, el estadounidense Learner Tien, número 18 y Martín Landaluce, una de las revelaciones en el tenis español esta temporada colocado en el puesto 69 del ranking ATP.

Rafa Jódar y Martín Landaluce tienen una oportunidad de oro

Los dos españoles están ante una oportunidad única para poder llegar lejos en un Grand Slam. Landaluce ha sido uno de los grandes beneficiados por la derrota de Sinner ya que su cuadro se ha quedado sin favorito y, tras haber conseguido su mejor resultado en Roland Garros al ganar su último partido, el español puede seguir avanzando rondas. Por el lado de Jódar, jugará hoy su partido de tercera ronda frente al estadounidense Alex Michelsen a las 12:35h, pero su cuadro si que tiene nombres de mayor nivel como por ejemplo Novak Djokovic, Zverev, De Minaur o Rublev, así que el madrileño lo tendrá más difícil.