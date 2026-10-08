Pablo Sánchez 08 OCT 2026 - 23:02h.

El 'tierra trágame' de Carlos Alcaraz con una conocida cantante: la etiqueta en sus redes y lo borra enseguida

Acaba de conquistar el ATP 500 de Tokio

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Carlos Alcaraz encara la recta final de la semana con la satisfacción de volver a sumar un título a su palmarés. El murciano se proclamó campeón del ATP 500 de Tokio y volvió a sonreír junto a su equipo. Durante su última comparecencia pública, sin embargo, aparcó el tema para poner el foco en la ATP con una extensa crítica a la acumulación de partidos y torneos.

La lesión de Sinner ha sido la gota que ha colmado la paciencia de Carlos Alcaraz. En declaraciones a la propia ATP, el murciano criticó a la organización por el excesivo cúmulo de partidos y torneos que vienen disputando los jugadores y que están provocando lesiones con relativa frecuencia.

"Creo que nos están presionando demasiado, están cruzando una línea para jugar muchos torneos y muchos partidos. Es algo que está creciendo, pero creo que va por el mal camino. Solo hay que ver los jugadores que se están lesionando", expresó sin tapujos.

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McEnroe, sobre Alcaraz y Rafa Nadal

El extenista estadounidense John McEnroe, ganador de siete Grand Slams y 77 títulos individuales durante su trayectoria profesional, declaró este jueves que su país debe "estudiar lo que está pasando en España" y elogió el talento de Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, a los que aconsejó que intenten "seguir" los pasos de Rafa Nadal. McEnroe, de 67 años, es una leyenda del tenis mundial. Ganó cuatro veces el Abierto de Estados, tres Wimbledon y fue finalista de Roland Garros, alcanzando once finales y diecinueve semifinales de Grand Slam a nivel individual.

El extenista estadounidense, de viaje en España, ejerció de capitán del primer Masters inclusivo de Fundación Sanitas en Madrid junto a la argentina Gabriela Sabatini y opinó del nivel actual de juego de los tenistas españoles. "Rafa Jódar está muy bien, solo necesita un poco de descanso. Ha tenido una progresión muy rápida y veremos qué pasa en los próximos años. En general, el tenis español está en un momento excelente. España tiene una historia muy grande de tenis y siempre ha producido grandes jugadores", dijo McEnroe, durante su presencia en el torneo celebrado en la Caja Mágica de Madrid.

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"Carlos Alcaraz es muy buen jugador, muy completo, y Jódar también está jugando ahora muy bien. En América tenemos que estudiar lo que está pasando en España un poco más atentamente porque antes tenían a Rafa Nadal, ahora a Carlos Alcaraz y Rafa Jódar y nosotros necesitamos mejores jugadores". señaló.