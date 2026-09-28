Carlos Alcaraz se parte de risa con Rafa Jódar, que aún no sabe descorchar el champán

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 SEP 2026 - 10:22h.

El equipo europeo ganó la Laver Cup y la celebración dejó una divertida escena entre los dos tenistas españoles

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El 'Team Europa' recuperó el dominio de la Laver Cup con una victoria contundente ante el Resto del Mundo. El equipo liderado por Carlos Alcaraz y en el que también estaba Rafa Jódar se impuso por 13-5 y conquistó en Londres su sexta Copa Laver. La celebración dejó uno de los momentos más divertidos del torneo, con el tenista madrileño como protagonista al intentar descorchar una botella de champán y provocar las risas de Alcaraz y Alexander Zverev.

El 'Team Europa' capitaneado por Carlos Alcaraz se lleva la Laver Cup

La Laver Cup comenzó el viernes con una victoria de Casper Ruud ante Francisco Cerúndolo por 6-7(4), 6-4 y 10-8. Después, Brandon Nakashima derrotó a Jakub Mensik por 6-1, 3-6 y 10-7. Ya en la sesión nocturna, Rafa Jódar sumó el primer triunfo español al superar a Aleksandr Búblik por 6-2 y 6-3. Más tarde Jakub Mensik y Carlos Alcaraz derrotaron a Taylor Fritz y Búblik por 6-4 y 6-4 en el dobles.

El sábado, Learner Tien venció a Flavio Cobolli por 6-3, 2-6 y 10-7, mientras que Álex de Miñaur remontó ante Alexander Zverev por 2-6, 7-6(7) y 11-9. Europa reaccionó por la noche con Alcaraz, que derrotó a Taylor Fritz por 6-3, 4-6 y 13-11, y con la pareja formada por Casper Ruud y Zverev, vencedora ante Búblik y Nakashima por 6-4 y 7-6(7).

El domingo, Europa necesitaba dos victorias para asegurar el título. Flavio Cobolli y Jakub Mensik derrotaron a De Miñaur y Fritz por 7-5 y 6-3 y, después, Zverev sentenció la competición frente a Learner Tien por 7-6(3) y 6-4. Con este último triunfo, el marcador alcanzó el definitivo 13-5. Es el sexto título para Europa, después de los conquistados en 2017, 2018, 2019, 2021 y 2024. El Resto del Mundo suma tres, logrados en 2022, 2023 y 2025.

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El divertido momento entre Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alexander Zverev en la celebración

Con el título ya asegurado, comenzó una celebración en la que Rafa Jódar protagonizó uno de los momentos más divertidos. El madrileño, que intentó mojar a Alcaraz con el champán, no realizó la técnica correcta y desató las risas de Zverev. El alemán no pudo contenerse y decidió intervenir para mostrarle cómo descorchar y utilizar la botella. Mientras tanto, Alcaraz estaba riéndose a carcajadas. Jódar pudo mojar algo más al de El Palmar y este no tardó en responder con otra botella para devolverle el baño de champán.