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El tenis femenino alcanza un nuevo hito: igualdad de premios con los hombres en todos los WTA 1000 de 2027

Paula Badosa y Carlos Alcaraz
Paula Badosa y Carlos Alcaraz. Cordon Press / Europa Press (Montaje ElDesmarque)
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El tenis femenino dará un nuevo paso hacia la igualdad económica en 2027. A partir de esa temporada, todos los torneos WTA 1000 repartirán los mismos premios en metálico que sus equivalentes masculinos de la categoría Masters 1000. La medida ampliará la paridad a citas como Roma, Canadá y Cincinnati, que se incorporarán al grupo de torneos con premios igualados. Hasta ahora, esa equiparación ya existía en los cuatro Grand Slams y en varios eventos de referencia del circuito, como Indian Wells, Miami, Madrid y Pekín.

Roma, Canadá y Cincinnati se suman a la igualdad de premios

La presidenta de la WTA, Valerie Camillo, ha destacado la relevancia del anuncio y lo ha definido como un avance para el conjunto del tenis. “Lograr la igualdad en los premios en metálico en todos los torneos WTA 1000 es un hito importante para el tenis”, señaló. La medida completa así un proceso que ya había comenzado en varios de los torneos de mayor prestigio y que ahora alcanzará al resto de citas de esta categoría. Su aplicación en todos los WTA 1000 supondrá que ninguna cita de ese nivel quede fuera del compromiso anunciado para 2027.

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La WTA reduce los torneos obligatorios para el top 50

El organismo también ha anunciado cambios en las obligaciones del calendario. Desde 2027, las 50 primeras tenistas del mundo tendrán que disputar cuatro torneos WTA 500, frente a los seis que se les exigían hasta ahora. La modificación busca aliviar la carga competitiva de las jugadoras y Camillo ha explicado que la decisión responde a las demandas de las propias tenistas. “Hemos escuchado las opiniones de las jugadoras y hemos respondido con una reducción significativa de sus compromisos”, afirmó. Ambos cambios entrarán en vigor en 2027 y serán un paso importante para el circuito femenino en lo que a distribución económica y calendario se refiere.

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