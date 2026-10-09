Redacción ElDesmarque Madrid, 09 OCT 2026 - 11:36h.

El estadounidense admite que temió por el regreso del murciano y ha bromeado con el autocontrol de Nadal

Carlos Alcaraz no se muerde la lengua contra la ATP: "Están cruzando la línea"

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El exnúmero uno del mundo ha elegido a Carlos Alcaraz, que viene de ganar el ATP 500 de Tokio, como su jugador favorito y ha explicado en El Larguero de la Cadena SER, hasta qué punto le preocupó la ausencia del murciano por su lesión de muñeca. Durante la entrevista, el estadounidense también se ha acordado de Rafa Nadal, aunque en su caso lo ha hecho para bromear sobre una de las características que más han definido al balear durante su carrera: su extraordinario control de las emociones en la pista.

John McEnroe se rinde a Carlos Alcaraz y habla de su vuelta al circuito

El norteamericano ha confesado que Alcaraz es el jugador al que más le gusta ver actualmente. "Carlos es un tenista increíble. Es mi jugador favorito, el que más me gusta ver", aseguró. McEnroe considera que la irrupción de Alcaraz ha dado continuidad al tenis de las grandes estrellas que marcaron las últimas décadas. "Gracias a Dios, vino después de Rafa Nadal, Roger Federer… Ha hecho que Sinner sea mejor, Sinner le ha hecho mejor también", explicó.

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La lesión de muñeca de Carlos Alcaraz mantuvo al español alejado de la competición durante cuatro meses y medio, un periodo mucho más largo de lo que se esperaba inicialmente y que le obligó a perderse citas tan importantes como Roland Garros y Wimbledon. La prolongada ausencia del murciano hizo saltar las alarmas entre los aficionados y también entre algunas de las grandes figuras históricas del tenis, como fue el caso de John McEnroe. "Me preocupó en Wimbledon porque este deporte no es el mismo cuando Carlos no está", reconoció.

El estadounidense también ha celebrado que Alcaraz haya podido regresar a las pistas después de superar ese contratiempo físico. "Ahora vuelve, tiene un pelo fantástico, está todo perfecto", comentó con su habitual sentido del humor.

La broma de McEnroe sobre el autocontrol de Rafael Nadal

El estadounidense también se ha acordado de Rafael Nadal para centrarse en una característica que siempre le llamado la atención: la capacidad del balear para mantener la compostura en la pista. "Es algo que no entiendo. Nunca ha roto una raqueta. ¿Qué le pasa?", bromeó. "Igual es un robot y no es humano". El extenista recordó que otros grandes jugadores, como Federer o el propio Alcaraz, sí han protagonizado episodios de frustración en pista que han terminado con una raqueta rota. Además, el norteamericano era uno de los jugadores más temperamentales y polémicos de su generación, conocido por sus protestas a los jueces de silla y por la intensidad con la que vivía cada partido.