Javi Rayo 14 OCT 2026 - 12:09h.

Pol Toledo ha sido el encargado de publicar la noticia en sus redes sociales

Rafa Jódar, sancionado en Shanghái tras estallar con un recogepelotas: "Dame la puta toalla"

Compartir







Paula Badosa ha dado un vuelco a su carrera deportiva. La tenista catalana ha roto con Pol Toledo, el entrenador que le había acompañado en los últimos años. Ha sido el propio Pol quien ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales en una emotiva carta donde se despide de la excampeona de Indian Wells.

Paula Badosa rompe con Pol Toledo

"Después de casi cuatro años juntos, toca cerrar una etapa con Paula. Un camino lleno de momentos que siempre quedarán en el recuerdo: superar lesiones, volver a levantarnos, alcanzar las semifinales del Open de Australia, obtener el título en Washington y regresar al top 10. Un recorrido de esfuerzo, resiliencia y crecimiento, con muchos desafíos y grandes satisfacciones. Siempre valoraré todo lo que hemos vivido y aprendido juntos durante estos años. Gracias, Paula, por darme esta oportunidad. Te deseo lo mejor en todo lo que venga, dentro y fuera de la pista. Gracias a todo el equipo por su compromiso, dedicación y esfuerzo durante estos años. Ha sido un camino compartido, lleno de trabajo y experiencias que siempre llevaré conmigo. Ahora toca tomarse un tiempo para descansar, recuperar energías y mirar hacia adelante con calma e ilusión. Preparado para todo lo que esté por venir", explica Pol Toledo en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La tenista catalana y el entrenador de Massanet llevaban juntos desde el año 2023. Con él fue campeona del torneo de Washington en 2024 y alcanzó las semifinales del Open de Australia en 2025. Paula Badosa, que aún no se ha pronunciado en redes sociales, tendrá que buscar nuevo entrenador o acabar la temporada sin ninguno y buscarlo ya de cara a 2027. La tenista catalana tiene previsto seguir con la gira asiática y está confirmada su participación en los torneos de Osaka, Guangzhou y Hong Kong.