Alejandro Davidovich vuelve a lanzar un mensaje oculto en Shanghái: qué significa y a quién va dirigido

Redacción ElDesmarque Madrid, 15 OCT 2026 - 13:12h.

El malagueño ya está en semifinales del Masters 1.000 asiático y ha manifestado, de nuevo, sus ganas de jugar la Davis con el equipo de David Ferrer

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Alejandro Davidovich no ha necesitado dar explicaciones para alimentar las especulaciones sobre su posible regreso a la Copa Davis. El tenista malagueño ha dejado dos mensajes en la cámara durante su participación en el Masters 1000 de Shanghái, primero con un "Estoy eh" y después con un "EsPerando…". Estas dos frases llegan tras recuperar su mejor nivel después de una lesión de espalda y a pocas semanas de que España dispute la fase final de la Copa Davis en Bolonia (del 24 al 29 de noviembre). Fokina no se ha cortado y ha manifestado su deseo de que David Ferrer, con quien tuvo diferencias en la pasada edición, le escoja.

Los mensajes ocultos de Alejandro Davidovich en Shanghái

Después de conquistar el título de Chengdú, el segundo de su carrera, el malagueño ha seguido compitiendo a buen nivel en Shanghái, donde ha alcanzado las semifinales de un Masters 1000 por cuarta vez en su trayectoria. Este rendimiento coincide con la proximidad de la convocatoria de la selección española para la Copa Davis y el periodista de Punto de Break, José Morón, ha interpretado sus mensajes como una forma de reivindicar su candidatura. "Foki claramente mandando señales a España para recibir una llamada la semana que viene que le lleve a Bolonia el mes de noviembre", escribió. Por ahora, el tenista no ha confirmado que sus mensajes estén dirigidos a David Ferrer.

Las diferencias de Alejandro Davidovich con David Ferrer

El capitán español explicó en su momento que reservaba una quinta plaza para el malagueño, pero que este se descartó al conocer que no entraría en la primera lista de la pasada edición. El jugador, por su parte, ha reiterado recientemente que está disponible para representar a España. "Yo para la Davis siempre estoy, otra cosa es que me llamen", dijo. La lesión de espalda que le apartó de la competición durante buena parte del verano también ha condicionado su temporada y, tras regresar y ganar en Chengdú, Davidovich está reuniendo argumentos deportivos suficientes para aspirar a la convocatoria. Ferrer ya valoró positivamente su disponibilidad a comienzos de este mes y la decisión definitiva dependerá de los planes del capitán y de las necesidades del equipo para la fase final.