El increíble récord del PSG contra el Barça: el Bayern Múnich del 2-8 ni se acerca

Fran Duarte Madrid, 21 OCT 2026 - 12:06h.

El PSG arrolló ofensivamente al FC Barcelona y dejó un dato de tiros a puerta casi sonrojante que el Barça no superaba desde hace una década

El Barcelona denuncia al PSG ante UEFA "nada más acabar el partido"

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El FC Barcelona ha perdido su primer partido de la temporada tras 11 victorias consecutivas (9 victorias en LALIGA y 2 en Champions). Una derrota dolorosa contra el actual campeón de la Champions League, el Paris Saint Germain. Los de Luis Enrique fueron muy superiores a los culés y se convirtieron en una apisonadora atacando la portería de Joan García. El asedio de los parisinos fue tal que incluso rompieron un récord negativo para el Barcelona que no ocurría desde el 2016.

El PSG fue una apisonadora contra el Barça

Desde el minuto uno de partido se vio que el PSG iba a apostarlo todo a su característico juego ofensivo, a pesar de que en frente tenían a otro de los clubes más ofensivos y goleadores de Europa. Pero en el duelo acabaron ganando claramente los parisinos y la mejor prueba son los 15 tiros a portería que efectuaron en los 90 minutos. Mientras que el Barcelona tuvo solo 5 tiros a puerta, una cifra que no está mal que se queda muy pero que muy lejos de los 15 del PSG, dejando una brecha de 10 tiros entre un equipo y otro. Además de esos 15 disparos al arco protegido por Joan García, el PSG efectuó otros 7 disparos más que no fueron a portería, mientras que el Barça efectuó 18, lo que habla muy bien de la efectividad de los de Luis Enrique que obligaron a intervenir al guardameta del Barça casi en cada disparo que efectuaron.

Ni el Bayern del 2-8 se acerca a ese dato

Por si fuera poco, este dato hay que valorarlo más aún si atendemos a que es la mayor cantidad de disparos a puerta que el Barça ha concedido en la última década en todas las competiciones. Ni si quiera en la abultada derrota contra el Bayern de Múnich por 2-8. En ese partido de los cuartos de final de la Liga de Campeones en 2020, el Bayern realizó 26 tiros en total, de los cuales 13 fueron a puerta. A pesar de que el PSG ha anotado 4 goles menos que el Bayern en esa ocasión, ha tenido dos disparos más que los alemanes. Otra prueba más del dominio del PSG en la competición europea.