Simeone responde a la lesión de Cuti Romero y la competencia entre Johnny Cardoso y Hjulmand

Rueda de prensa previa al Stuttgart-Atlético de Madrid

Lesión de Cuti Romero y tiempo de baja con el Atlético

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido ante el Stuttgart, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League. El técnico ha valorado la lesión de Cuti Romero, que se perderá como mínimo los dos próximos partidos, y ha hablado también de jugadores como Oblak, Hjulmand o Johnny Cardoso.

Cómo ve al Atlético ahora: "Me olvido de lo que pasó, no cuenta, nos valorarán por lo que hagamos mañana. Nos medimos ante un equipo muy fuerte que empezó la Champions muy bien".

Lesión Cuti Romero: "Su importancia está clara pero el conjunto hace que todos sean mejores. El equipo es más importante que lo individual".

Menos errores defensivos: "Los partidos tienen momentos. El otro día hicimos un primer tiempo muy bueno pero ellos pudieron hacer gol. Estamos en el camino de reaccionar de la mejor manera a las cosas que nos pasen".

Mejora de Oblak en juego de pies: "Viene evolucionando año tras año, nos mejora como equipo y mejora su estado. Sus partidos en el arranque de temporada están siendo importantes, más allá de los resultados. Necesitamos una mejor versión de él y que Musso esté preparado. Los necesitamos a todos".

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El Atleti ganó la Recopa en Stuttgart: "Es lindo volver a donde han pasado cosas importantes. Mañana tendremos un gran rival, gente alta, gente fuerte".

Mejor plantilla que años anteriores: "Cuando acabe la temporada podremos valorarlo. Estamos en construcción, el equipo es nuevo. Llegaron jugadores que se están adaptando e intentamos gestionar dando minutos a los nuevos. Vamos a intentar siempre tener gente fresca y buscar el objetivo que tenemos todos".

Cambios en el estilo de juego por el rival: "No, seguiremos trabajando de la misma manera".

Competencia entre Cardoso y Hjulmand: "Hjulmand hizo un gran partido y Cardoso venía haciendo partidos importantes. Necesitamos a todos, gente que interprete el partido que le toque jugar, sean 50 o 20 minutos. La gente que va a entrando lo está haciendo muy bien".