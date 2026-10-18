Joaquín Anduro 18 OCT 2026 - 10:30h.

Rodrigo Mendoza no jugaba con el Atlético desde agosto

Marcos Llorente señala el cambio del Atlético de Madrid para ganarle al Alavés y el Espanyol: "Era lo que nos costaba"

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El Atlético de Madrid venció por 0-1 al Espanyol con un golazo de Álex Baena en un encuentro en el que Diego Pablo Simeone realizó varios cambios en su once titular buscando gestionar la carga de minutos de sus futbolistas. Una de estas oportunidades la aprovechó Rodrigo Mendoza para volver a tener minutos tras siete partidos sin jugar y el Cholo le echó un capote al de Molina de Segura por su actuación.

Preguntado por la titularidad del canterano Dani Martínez, otro que regresaba, el argentino desveló su conversación con los que menos contaban: "El otro día me junté con los chicos más jóvenes que, obviamente, en este periodo no están teniendo tantos minutos y les comentaba que la situación de estar en el lugar donde están hay que entenderla y, sobre todo, estar preparado porque les va a tocar jugar, les decía, sin saber que justamente hoy iba a pasar, que jugó Dani o que jugó Rodrigo. Y que para estar donde están tienen que estar preparados y no vale la excusa de 'no tengo partido, no tengo momento dentro del juego, necesito más ritmo'...".

"No, no, te toca jugar y tienes que jugar porque los preparadores físicos, nosotros, en los entrenamientos buscamos que estén preparados para cuando les toque jugar. Hoy Rodrigo lo hizo bien cuando entró. Me gustó el cambio porque primero iba a poner a Robin pero después entendí que con Marc atrás podíamos solucionar, con Marcos en el medio, y tener un poco más de juego con Rodrigo adentro. Y creo que, no sé si fue un detalle mayor, pero sí nos dio más volumen de juego y me pone contento por los chicos porque los necesitamos y los vamos a necesitar a todos", adelantó Simeone.

Rodrigo Mendoza no jugaba un partido con el Atlético de Madrid desde el 29 de agosto, cuando salió en los minutos finales del triunfo ante el Sevilla. De ahí a la visita al Espanyol de este sábado, donde salió en la segunda parte para intentar mover la pelota con dinamismo en busca de un triunfo que finalmente llegaría.

Simeone ya adelantó su mensaje para los jóvenes del Atlético

Las palabras del Cholo sobre estas oportunidades estaban en la línea de las que ya les dedicó en la rueda de prensa previa al duelo del RCDE Stadium de este pasado viernes: "Creo que el estar en un equipo importante genera estas situaciones. Cuando estás en un equipo fuerte aparecen estas situaciones donde también tienes que estar preparado, porque un día el entrenador te dice: 'Tenés que entrar', y no valen las excusas de que 'no juego', 'hace mucho que no juego'...".

"La realidad es entrenar porque nosotros estamos entrenando y a disposición de ellos siempre: la preparación física, la preparación técnica y la búsqueda de que estén siempre preparados para que, cuando les toca jugar, respondan para el lugar donde están. Y están en el Atlético de Madrid para responder cuando les toque", finalizó el argentino, que finalmente realizaría cambios frente al Espanyol.