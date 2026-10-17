Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 16:54h.

Álex Baena volvió a salvar al Atlético de Madrid con su golazo al Espanyol

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Una vez más, Álex Baena se echó al Atlético de Madrid a la espalda para resolver la visita al Espanyol en el RCDE Stadium con un golazo desde la frontal del área en los últimos minutos para el 0-1 final. El almeriense mantiene así su espectacular momento de forma dejando también una celebración con un abrazo tremendo con Diego Pablo Simeone que el mismo jugador ha explicado tras el encuentro.

"Lo he visto correr y he dicho, pues a celebrarlo con todo el banquillo porque hoy ha sido una victoria de equipo, que es muy importante para nosotros y a seguir con esta racha", declaró en DAZN el campeón del mundo con la Selección Española el pasado verano preguntado por si tenía pensado ese festejo con el Cholo tras salir como suplente.

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Álex Baena rotó para gestionar los minutos, tal y como ha explicado el propio Simeone, pero esto no le ha impedido sumar un nuevo gol con el que mejorar aún más los números de este arranque de temporada. El mediapunta suma ya cinco goles, todos ellos en LALIGA EA Sports, con tres asistencias, destacando la que hizo también en los últimos minutos con el exterior al Cuti Romero en el anterior choque liguero, en Mendizorroza.

Álex Baena reconoce la importancia del triunfo del Atlético ante el Espanyol

Además, Baena también valoró una victoria que les permite seguir peleando arriba en plena racha de victorias: "Creo que el equipo también ha hecho durante los 90 minutos cosas muy buenas en ataque. Ellos han hecho un partido defensivo muy bueno en el que nos ha costado llegar con calidad a portería. Creo que lo bueno que tiene este equipo es que sigue creyendo hasta el minuto 90. Los cambios nos hacen muy bien, juegue quien juegue y contento por llevarnos los tres puntos".

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"Creo que todos los partidos los jugamos al 100%, lo único es que el fútbol es así, hay días en los que estamos más acertados, otros menos, en otros somos dinámicos, en otros no... pero el equipo ha hecho un gran trabajo, ha creído hasta el final y estas victorias son muy importantes para todo lo que viene", finalizó el jugador del Atlético de Madrid.