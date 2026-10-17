Joaquín Anduro 17 OCT 2026 - 16:33h.

Simeone narra cómo ha sido su gestión de los cambios del Atleti

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La victoria del Atlético de Madrid sobre el Espanyol por 0-1 tuvo de nuevo el sello de Álex Baena, que sigue en un estado de forma espectacular mostrándose de nuevo decisivo a pesar de entrar desde el banquillo. Diego Pablo Simeone celebró el estado de forma del campeón del mundo explicando la gestión de los cambios con el plan para no cargar de minutos a sus futbolistas en DAZN.

Diego Pablo Simeone, tras el Espanyol-Atlético de Madrid

Sensaciones: "Tres puntos importantes ante un rival duro. Lo sabíamos y defendieron muy bien. Nosotros tuvimos ocasiones de gol, controlamos el partido creo que durante los 90 minutos. Ellos tuvieron en la pelota parada alguna jugada peligrosa en el primer tiempo pero el partido lo fuimos controlando siempre. El gol no llegaba pese a que en el primer tiempo tuvimos situaciones para marcar. En el segundo, la de Julián sobre todo, muy buena parada del portero, la de Marcos que saca el portero por arriba del travesaño, la de Julián cruzada... la verdad es que había peligro, no llegaba y nos íbamos camino del 0-0. Golazo absoluto en una jugada increíble desde la salida de atrás, con mucha tranquilidad y paciencia, llevándola de un lado a otro y, Baena, en un nivel extraordinario".

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Mensaje con los cambios: "Buscábamos gestionar los minutos y el esfuerzo. Necesitábamos piernas en los distintos momentos del partido, por eso inició Lookman y siguió Julián; salió Kang In y entró Baena... la verdad es que el medio lo movimos un poco con el cambio de Barrios siempre para tener una atención mayor. Entró Mendoza cuando el Cuti nos pidió el cambio para dar una información de seguir atacando con Marcos a la derecha y Marc de central y, por suerte, ganamos un partido dificilísimo, muy complicado y que iba camino del 0-0".

Abrazo con Baena en la celebración del gol: "La idea fue abrazarlo muy fuerte porque acababa de meter un golazo. Es un jugador desequilibrante que está en un momento personal muy bueno. Hay que seguir gestionándolo para que nos pueda seguir dando esos momentos de talento que tiene, gestionando los minutos, y creo que lo estamos haciendo de la mejor manera y él se está sintiendo muy bien, que es lo que importa".