Simeone 'pasa' de Vinicius, confirma dos bajas y avisa a los jóvenes del Atlético de Madrid: "Deben estar preparados, sin excusas"
La rueda de prensa previa al partido frente al RCD Espanyol
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Diego Pablo Simeone ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del Atlético de Madrid valora positivamente la racha de cinco victorias consecutivas de su equipo, aunque entiende que aún quedan cosas por mejorar. Asimismo, elogia a jugadores como Álex Grimaldo y Pablo Barrios, y adelanta dos bajas de cara al partido ante el RCD Espanyol. Del mismo modo, advierte a los jugadores más jóvenes, que apenas están gozando de minutos, de que tienen que estar preparados para cuando les toque jugar. A continuación, sus palabras.
Cómo está el equipo después de las cinco victorias consecutivas: "El resultado a veces, ganar cinco partidos no quiere decir que estés haciendo las cosas muy bien, sino simplemente bien. Porque siempre hay errores en todos los pasajes y siempre hay fortuna, que un gol no llegó en el momento indicado... entiendo que poder ponernos en ventaja nos está haciendo bien este año. Esperemos poder controlarlo. En cuanto a lo general entiendo que tenemos cosas por mejorar, ya sea defenisvamente u ofensivamente".
La sociedad Alex Grimaldo y Alex Baena: "Bien, son sociedades que se van haciendo, como en la derecha con Giuliano, Barrios, Marcos Llorente, Marc Pubill cuando juega de lateral o central... Pero sí, Alejandro nos da muchísimas cosas ofensivamente. nos permite atacar por dentro, por fuera... Es un extremo jugando de lateral. Le estamos ayudando a que crezca defensivamente, porque lo va a hacer mejor. Está muy insertado en esa situación para mejorar esa faceta, y obviamente ayudar al equipo como lo está ayudando".
Competencia del equipo: "Mañana no vamos a contar con Cardoso ni con Koke. Por eso tenemos una plantilla importante, la cual el final de la temporada marcará cuán importante es. Estamos en construcción. Todos estos pasajes nos ayudan".
Cómo valora a Manolo González: "Yo lo valoro como entrenador. El Espanyol siempre ha competido muy bien. LALIGA pasada empezó muy bien, después no pudo tener continuidad y acabaron cerrando la temporada bien. Saben a qué juegan, y cuando un equipo sabe a qué juega está claro que el entrenador tiene participación. El equipo sabe a qué juega, lo hace bien, tiene muchos goles, once. Es verdad que recibió también once, pero es un equipo muy trabajado y competitivo. Ese estadio siempre nos ha costado".
Cómo está Koke: "Obviamente, está en el proceo que todos pasamos cuando pierdes un familiar. Etnía una molestia en la pierna y elegimos no llevarlo para mañana. Koke es un chico fuerte, y seguramente atravesará este proceso duro con su familia, que es una muy linda familia".
La importancia de Pablo Barrios: "En su crecimiento, en su búsqueda de lo que él quiere, que todas estas palabras tampoco le debiliten. Simplemente le ofrezcan el oído a que él sabe que es un jugador importantísimo para el equipo. A partir de ahí, que lo demuestre, porque el campo es el que acaba valorando a los futbolistas. Para nosotros es un jugador muy importante".
Sanción de Vinicius y comparación con la de Iker Luque la temporada pasada: "Espanyol".
Los jugadores jóvenes con menos minutos: "Estar en un equipo importante genera estas situaciones. Cuando estás en un equipo fuerte genera estas situaciones, donde tienes que estar preparado, porque el entrenador te dice 'vas a entrar' y no valen las excusas de que 'es que no juego' o 'hace mucho que no juego'. La realidad es entrenar, porque nosotros estamos a disposición de ellos siempre, en la preparación física, técnica... la búsqueda es que estén siempre preparados para que, cuando les toque jugar, estén preparados y respondan para el lugar donde están. Están en el Atlético de Madrid para responder cuando les toque".