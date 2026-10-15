"Nuestra madre ha sido y será siempre una parte fundamental de quienes somos", ha escrito junto a su hermano, Borja

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Koke Resurrección se abre tras la muerte de su madre. El capitán del Atlético de Madrid ha publicado un mensaje a través de las redes sociales junto a su hermano, Borja, en el que expresa su dolor y admite que han sido "días muy difíciles" para su familia, "en los que cuesta encontrar las palabras".

El centrocampista tuvo que abandonar la concentración del Atlético el martes por la mañana tras enterarse del fallecimiento de su madre, Ana Merodio, y no pudo jugar por la noche ante el Manchester United. Un duelo que acabó con triunfo rojiblanco y dedicatorias para el capitán, tanto en los goles como en el festejo posterior al encuentro y con mensajes de cariño desde el vestuario durante la zona mixta.

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El mensaje de Koke Resurrección tras la muerte de su madre

"Han sido días muy difíciles, de esos en los que cuesta encontrar las palabras.

Ana, nuestra madre, ha sido y será siempre una parte fundamental de quienes somos. De ella aprendimos los valores que nos acompañan cada día y que intentamos transmitir en todo lo que hacemos. Su ejemplo, su manera de entender la vida y todo lo que nos ha enseñado permanecerán siempre con nosotros.

Queremos agradecer de corazón todas las muestras de cariño recibidas. Tanto nosotros como mi familia hemos sentido muy cerca vuestro afecto, y en momentos como este significa mucho más de lo que las palabras pueden expresar.

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Gracias por estar ahí, por acompañarnos y por hacernos sentir tan queridos en unos días tan duros.

D.E.P.

Bonita de Dios", han escrito Koke y Borja a través de las redes sociales.