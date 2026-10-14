Redacción ElDesmarque Madrid, 14 OCT 2026 - 10:00h.

Los dos centrocampistas del conjunto colchonero se acordaron del capitán tras el encuentro

El Manchester United 'ensucia' la victoria del Atlético de Madrid: "Tuvo una gran repercusión"

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El Atlético de Madrid venció por 2-0 al Manchester United en el Metropolitano, logrando su primer triunfo en esta edición de la Champions League. Pablo Barrios y Johnny Cardoso, dos de los jugadores más destacados del encuentro, le dedicaron la victoria a Koke Resurrección, ausente tras el fallecimiento de su madre. El '8' abrió el marcador nada más comenzar el partido y el norteamericano completó una gran actuación, demostrando que ya ha dejado atrás sus problemas en el tobillo y que está preparado para ser el pivote titular de Diego Pablo Simeone.

Pablo Barrios dedica su gol a Koke y Johnny Cardoso le manda un emotivo mensaje a su capitán

El centrocampista de Moratalaz adelantó al Atlético en el minuto uno del encuentro y celebró el tanto haciendo el número seis con los dedos, en referencia al dorsal de Koke. Un gesto que explicó después del encuentro. "Muy contento. El poder marcar, que yo creo que es lo más bonito que hay y sobre todo dedicárselo al capitán y a toda su familia, que hoy está siendo un día muy duro. Esta victoria era para ellos", señaló.

Johnny Cardoso también quiso tener unas palabras para su compañero y destacó la importancia de acompañar a Koke en este momento. "Hoy era un día duro para nosotros con la situación de Koke. Ya lo sabe él, que estamos para apoyarle para pasar por este momento difícil y que Dios consuele el corazón de su familia y el de él", explicó. El triunfo ante el Manchester United, que se cerró con el tanto de Ademola Lookman en la segunda parte, fueron mucho más que tres puntos y Diego Pablo Simeone también se acordó del capitán colchonero tras el encuentro.

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Johnny Cardoso: "Estoy volviendo a disfrutar del fútbol"

El centrocampista estadounidense firmó una actuación sobresaliente aportando equilibrio, participando en la construcción del juego e incluso marcando un gol, que finalmente fue anulado por una mano previa de Marcos Llorente. "Todavía no he visto el vídeo, pero dentro del campo no veo la mano. El gol me hace ‘un poquito’ de falta, pero lo más importante es la victoria y el partido que el equipo ha hecho", confesó Cardoso. El norteamericano también ha analizado a su situación personal después de una primera temporada complicada por sus problemas en el tobillo y considera que ya ha dejado atrás aquella etapa. "La verdad que me siento muy bien, estoy volviendo a disfrutar del fútbol. El año pasado fue una temporada dura, estuve sufriendo con el tobillo, pero ya pasamos página", reconoció.